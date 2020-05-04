Bağlantısızlar Hareketi liderleri korona virüs gündemi ile toplandı

Bağlantısızlar Hareketi liderleri Azerbaycan’ın öncülüğünde korona virüs gündemi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınına karşı tüm ülkeler ve birlikler dayanışmanın ve desteğin önemine vurgu yapmaya devam ediyor. Bağlantısızlar Hareketi (NAM), Dönem Başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde video konferans yoluyla "Covid-19’a karşı birlikteyiz" gündemi ile toplandı. Bölgesel coğrafi temsil ilkesine dayalı olarak temas grubu formatında gerçekleştirilen toplantıya Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kuruluşların yöneticileri katıldı. Aliyev, korona virüs salgınının tüm ülkeleri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, “Covid-19’u karşılıklı destek, içe kapanmama ve birlikte çabalarla yenebiliriz” dedi.

Azerbaycan’da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler hakkında bilgi veren Aliyev, salgın sırasında Azerbaycan için önceliğin insan sağlığını korumak ve sosyal güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, ülke genelinde alınan tüm önlemler sonucunda salgının kontrol altına alındığını ve son üç hafta içinde Azerbaycan’da vaka sayılarında düşüş yaşandığını aktardı. Aliyev, ekonomik istikrarı sağlamak, istihdam sorunlarını çözmek ve makro ekonomik ve finansal istikrarı korumak için yapılan çalışmalar değinerek, 3 milyar 500 milyon Manat değerinde bir sosyoekonomik destek paketinin kabul edildiğini duyurdu. Salgınla mücadele için WHO’ya 5 milyon Dolar yardımda bulunduklarını hatırlatan Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi üyesi ihtiyaç sahibi ülkelere aktarılmak üzere WHO’ya 5 milyon Dolar daha hibe edeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Kurulu’nun korona virüs salgını için ayrılmış devlet ve hükümet başkanları düzeyinde özel bir video konferans düzenlemesini önerdi.

BM Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande, yaptığı açıklamada hiçbir ülkenin bu zorluğun üstesinden kendi başına gelemeyeceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, toplantıya gönderdiği video mesajda bu girişim için Aliyev’e teşekkür ederek, salgın nedeniyle oluşan krizin ölçek ve etkilerinin yakın iş birliği içinde çalışmayı, cesur ve ileri görüşlü adımlar atmayı gerektirdiğini vurguladı.

WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Azerbaycan’ın örgüte sağladığı 5 milyon dolarlık mali destek için teşekkürlerini ileterek, salgına karşı mücadelede küresel dayanışma ve uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı. Direktör, toplumun genelindeki çeşitli alanları kapsayan uzun vadeli çok taraflı eylemlere odaklanılması gerektiğini açıkladı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, yaptığı açıklamada zirveyi organize ettikleri için Cumhurbaşkanı Aliyev’e teşekkür ederek, Bağlantısızlar Hareketi’nin salgına karşı mücadeledeki rolünün yadsınamaz ve çok önemli olduğunu söyledi.