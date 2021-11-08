Bağkurluya erken emeklilik var mı? EYT Bağkur ödeyenleri kapsayacak mı?

EYT ne zaman çıkar? Emeklilik için prim gün sayısını dolduran ama yaş bekleyenlerin talepleri de uzun yılların ardından AK Parti’nin gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce sıcak bakmadığını söylediği bu konuda çalışma yapılması talimatı verdiği biliniyor. AK Partili kaynaklar “EYT için etki analizi yapılıyor” derken bir dizi formül üzerinde çalışıldığı ifade ediyor. EYT çalışmalarında prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için 2 yılı kalanların emekli edilip maaşlarının ödenmesi formülü olduğu iddialar arasında.

Bağkurluya erken emeklilik müjdesi var mı?

TESK Genel Başkanı Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü, müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanması değerlendirilecek. TESK Genel Başkanı Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü, bu çalışma hazırlanırken uzun zamandır Bağ-Kur mağduriyeti yaşayan ve bu konuda müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu çalışma hazırlanırken uzun zamandır Bağ-Kur mağduriyeti yaşayan ve bu konuda müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti. Esnafın 9 bin, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanların ise 7 bin 200 prim günüyle emekli olduğunu hatırlatan Palandöken, "Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Çünkü esnafımızın ne hafta sonu ne bayramı ne de tatili var. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli." ifadelerini kullandı.

BAĞ-KUR emeklilik hesaplama tablosu

1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 18 yıldan fazla olan kadın sigortalılarda yaş şartı bulunmadan 20 yıl ve 7200 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.

Daha önce yukarıda belirttiğimiz maddede belirtilen şartı yerine getiremeyen sigortalı kadınların 20 yılı tamamlamaları yanı sıra emeklilik tablosunda belirtilen yaşı tamamlamaları gerekmektedir.

20 yılı tamamlamaya kalan süreye göre emeklilik yaş kriteri şu şekildedir;

– 20 yılın tamamlanmasına 2 yıl ya da daha az süre varsa emeklilik yaşı 40

– 20 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 3 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 41

– 20 yılın tamamlanmasına 3 yıldan fazla ya da 4 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 42

– 20 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 5 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 43

– 20 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla ya da 6 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 44

– 20 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 7 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 45

– 20 yılın tamamlanmasına 7 yıldan fazla ya da 8 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 46

– 20 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 9 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 47

– 20 yılın tamamlanmasına 9 yıldan fazla ya da 10 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 48

– 20 yılın tamamlanmasına 10 yıldan fazla ya da 11 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 49

– 20 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla ya da 12 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 50

– 20 yılın tamamlanmasına 12 yıldan fazla ya da 13 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 51

– 20 yılın tamamlanmasına 13 yıldan fazla ya da 14 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 52

– 20 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla ya da 15 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 53

– 20 yılın tamamlanmasına 15 yıldan fazla ya da 16 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 54

– 20 yılın tamamlanmasına 16 yıldan fazla ya da 17 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 55

– 17 yıldan fazla süre olanlar için emeklilik yaşı 58

Erkekler BAĞ-KUR EYT emeklilik yaşı kaç?

BAĞ-KUR kapsamında yaş haddinden emekli olarak kısmi aylık almak isteyen erkekler için emeklilik yaşı tablosuna göre;

1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan erkek çalışanların 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yapmaları durumunda 55 yaşını doldurmuş erkekler emekliye ayrılabilirler. 1 Ekim 1999 tarihinde 15 tam yıl ve 55 yaş için 2 yıldan fazla süresi olan erkek sigortalılara kademeli emeklilik uygulanmaktadır.