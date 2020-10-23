Bağkur yapılandırması var mı? Bağkur affı olacak mı?
AK Parti’nin hazırladığı vergi affına ilişkin olarak son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un vergi yapılandırmasına yönelik açıklamalarından sonra yapılandırma hangi borçları kapsadığı araştırılıyordu. Mehmet Muş, vergi yapılandırmasına ilişkin olarak hangi borçların vergi yapılandırmasına gireceğini tek tek açıkladı. Peki vergi yapılandırma nasıl yapılacak? Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman? Trafik cezaları, KYK borçları, SGK borçları yapılandırılacak mı? Bağkur yapılandırması var mı?
Borç yapılandırması son dakika haberleri. Milyonlarca vatandaşı ilgilenrdiren vergi yapılandırmasına ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeniden açıklama yaptı. AK Partili Mehmet Muş, yaptığımı açıklamada SGK prim borcu, vergi borçları, KYK borcunun yanında trafik ve köprü cezalarla ilişkin yapılandırma müjdesini verdi.
Borç yapılandırma ne zaman başlayacak?
Mehmet Muş, Meclis’e sunulacak olan vergi yapılandırması teklifi konusunda "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek." İfadesini kullandı. Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.
Kimler yapılandırmadan yararlanacak?