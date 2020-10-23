Bağkur yapılandırması var mı? Bağkur affı olacak mı?

AK Parti’nin hazırladığı vergi affına ilişkin olarak son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un vergi yapılandırmasına yönelik açıklamalarından sonra yapılandırma hangi borçları kapsadığı araştırılıyordu. Mehmet Muş, vergi yapılandırmasına ilişkin olarak hangi borçların vergi yapılandırmasına gireceğini tek tek açıkladı. Peki vergi yapılandırma nasıl yapılacak? Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman? Trafik cezaları, KYK borçları, SGK borçları yapılandırılacak mı? Bağkur yapılandırması var mı?