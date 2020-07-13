Bağkur primle erken emeklilik Bağkur emeklilik şartları neler?

Herhangi bir iş yerinde ya da bir devlet dairesinde çalışmayan, bağımsız olarak kendileri için çalışan Bağ-Kur’lu kişiler emeklilik şartlarını merak etmekte. Peki, Bağ-Kur emeklilik şartları nelerdir? İşte ayrıntılar.

Bağ-Kur'lu çalışanların emeklilik şartları işe başlama tarihlerine göre değişiyor.

Emeklilikleri için de kritik üç tarih bulunmakta;

– 1 Ekim 1999 öncesinde işe girenler

– 1 Ekim 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler

– 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik şartları farklı olmaktadır.

Bağkur erken emeklilik var mı?

2008 yılından itibaren Bağ-kur primi ödemeye başlayan esnaf ve memur ile işçiye aynı kurallarla emekli maaşı bağlanıyor. Düzenlemeye göre Son 7 yıl içerisinde 261 gün ve üzeri 4A statüsünde çalışan Bağkurlu Esnaf ve Emekli sandığına tabi Memur, bu yöntemle 2 yıl daha erken emekli olabiliyor ve bu çalışanlar için 2 yıl daha erken emeklilik gündeme geliyor. Memuriyeti emekliliğe kadar sürenler 62 yaşında emekli olabilirler. Ancak bir dönem işçi olarak çalışırsa 2 yıl daha erken, 60 yaşında emekli olabiliyor. 1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 23 yıldan fazla olan erkek çalışanlar yaş şartı bulunmadan 25 yıl 9000 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.