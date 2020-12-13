Bağkur primi ne kadar? Esnaf çiftçi bağkuru ne kadar?

2021 Bağ-kur ve sigorta primleri vatandaşlar tarafından yeni yıla girmeye gün saydığımız şu günlerde araştırılmaya başladı. Bağ Kur'lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur'luların SGK'ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir. Bu sebeple, asgari ücretin artışı ile birlikte Bağ Kur'luların SGK'ya ödeyeceği prim miktarı da artar. Asgari ücretin artması ile SGK'ya yapılacak borçlanmalar için ödenmesi gereken rakam da artıyor. Yurtdışı, doğum, askerlik gibi borçlanmalara konu prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de artıyor.

Tarım bağkurlular brüt asgari ücretin 27 günlük kısmının %34,5'i oranında prim ödemekte. Çiftçi bağkurlu da 30 tam günlük asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Primleri düzenli ödeyenler ise 26 günlük brüt asgari ücretin %29,5'i oranında bağkur öderler.

Çiftçi Bağkur prim ödemesi ne kadar?

Çiftçi Bağkur primi ne kadar? Çiftçi Bağkur primi ödeyenler, ödemelerini düzenli yapar ve geçmişe ait borcun olmaması halinde yüzde 5'lik bir indirime hak kazanıyor. Yüzde 5 indirim ile en düşük çiftçi Bağkur primi aylık olarak 781,36 TL olarak belirlendi. Prim borcunu düzenli ödemeyen ve geçmiş dönem borcu olan kişinin ödeyeceği prim ise 913,80'dir.

Esnaf Bağkur primi ne kadar?

Esnaf Bağkur primi kaç para? Bağkur primlerinin düzenli ödenmesi ve geçmiş dönem borcunun olmaması durumunda yüzde 5 puanlık indirim ile ödenecek en düşük Bağkur primi 868,18 TL, düzenlik ödeme yapılmamış ve geçmiş dönemden borcu olanların ödeyeceği bağkur ücreti aylık olarak 1015,33 TL'dir. İsteğe bağlı Bağkur primi kaç para

İsteğe bağlı Bağkur primi ne kadar?

İsteğe bağlı Bağkurlu olanlar yüzde 5'lik indirimden yararlanamıyor. İsteğe bağlı Bağkur kapsamında prim ödeyenler aylık en düşük brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek ise bunun 7,5 katı oranında prim ödemesi yapar. Bu kapsamda ödenen primler bağkur hizmeti olarak sayılır ve bu kişiler 9000 günle normal emeklilik, 5400 günle de yaş haddinden emeklilik hakkı kazanır. İsteğe bağlı aylık Bağkur primleri 2020 yılında en düşük 941,76 TL en yüksek ise 7.063,00 TL oldu.

Bağkur prim ödemesi nasıl hesaplanır?

Bağkur primi nasıl hesaplanır? Ödenecek en düşük primler brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. En yüksek primler ise hesaplanan en düşük primlerin 7,5 katı üzerinden ödenir. İsteğe bağlı Bağkurlular brüt asgari ücretin yüzde 32'si, Esnaf, şirket ortaklığından dolayı bağkurlular indirimli olarak brüt asgari ücretin yüzde 29,5'i, indirimsiz olarak ise yüzde 34,5'i oranında prim öderler. Tarım/Çiftçi bağkurlular 2020'de brüt asgari ücretin 27 günlük, 2021'de 28, 2022'de 29, 2023'de 30 günlük tutarının indirimli olarak yüzde 29,5'i, indirimsiz olarak ise yüzde 34,5'i oranında prim ödemesi yaparlar.

Erkekler ne kadar Bağkur primi öder?

Erkekler için: 1.5.2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu 60 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Yani, 31 Aralık 2035 tarihine kadar 9000 gün (25 yıl) prim ödeyenler 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyor. Bu şartı yerine getirmeyenlerin ise kademeleri olarak emeklilik yaşı artıyor. Tabloda erkek sigortalıların 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirdikleri tarihlere göre emekli olacakları yaşlar yer alıyor.

Kadılar ne kadar Bağkur primi öder?

Kadınlar için: 1.5.2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu 58 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Yani, 31 Aralık 2035 tarihine kadar 9000 gün (25 yıl) prim ödeyenler 58 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyor. Bu şartı yerine getirmeyen kadın Bağ-Kurlu'ların emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor. Tabloda kadın sigortalılar, 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde yaşa göre emekli olacakları tarihleri bulabilirler.