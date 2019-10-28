Bağkur geçmiş dönem borç sorgulama
Bağkur geçmiş dönem borcu nasıl görüntülenir? Herhangi bir iş yerinde çalışmayan kendi sigortalarını kendileri ödeyip emekli olma yöntemidir Bağkur. Bağ-kur borcu ödeme işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan tüm bankaların mobil ve internet bankacılığı şubelerinden yapabilirsiniz.
Bağkur geçmiş dönem borcu nasıl görüntülenir? Herhangi bir iş yerinde çalışmayan kendi sigortalarını kendileri ödeyip emekli olma yöntemidir Bağkur. Bağ-kur borcu ödeme işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan tüm bankaların mobil ve internet bankacılığı şubelerinden yapabilirsiniz.
4/b kapsamında geçmiş dönem prim borcu olan sigortalılarımız prim borçlarını; sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüklerimizden, e-Devlet üzerinden, SGK Kart ile Prim Ödeme (onlinetahsilat) kısmından ve bankadan ve banka ATM’lerinden “SGK ÖDEMELERİ” menüsünden görebilirler.
Bağkur geçmiş dönem borcu nasıl sorgulanır?
Bağ-Kur borçlarınızı elektronik olarak e-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sisteme girmek için ilk olarak e-devlet şifresi satın almanız gerekmektedir. E-devlet şifresi PTT şubelerinden 2 TL karşılığında satın alabilir daha sonra TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz.
E-devlet kapısına https://www.turkiye.gov.tr/4b-borc-durumu sayfası üzerinden giriş yapabilirsiniz. Daha sonra açılan sayfa üzerinden borç durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Ardından gecikme faizi hakkında bilgi alıp ne kadar ödeme yapacağınızı öğrenebilirsiniz.