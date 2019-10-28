Bağkur geçmiş dönem borç sorgulama

Bağkur geçmiş dönem borcu nasıl görüntülenir? Herhangi bir iş yerinde çalışmayan kendi sigortalarını kendileri ödeyip emekli olma yöntemidir Bağkur. Bağ-kur borcu ödeme işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan tüm bankaların mobil ve internet bankacılığı şubelerinden yapabilirsiniz.

4/b kapsamında geçmiş dönem prim borcu olan sigortalılarımız prim borçlarını; sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüklerimizden, e-Devlet üzerinden, SGK Kart ile Prim Ödeme (onlinetahsilat) kısmından ve bankadan ve banka ATM’lerinden “SGK ÖDEMELERİ” menüsünden görebilirler.

Bağkur geçmiş dönem borcu nasıl sorgulanır?

Bağ-Kur borçlarınızı elektronik olarak e-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sisteme girmek için ilk olarak e-devlet şifresi satın almanız gerekmektedir. E-devlet şifresi PTT şubelerinden 2 TL karşılığında satın alabilir daha sonra TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz.

E-devlet kapısına https://www.turkiye.gov.tr/4b-borc-durumu sayfası üzerinden giriş yapabilirsiniz. Daha sonra açılan sayfa üzerinden borç durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Ardından gecikme faizi hakkında bilgi alıp ne kadar ödeme yapacağınızı öğrenebilirsiniz.