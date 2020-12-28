Bağkur emeklisi olan vatandaşlar yeni yıla sayılı günler kala 2021 zam oranlarını merak ediyor. Bağkur emeklileri 2021'de ne kadar zam alacak?

Bağkur emeklisi zamlı maaşı ne kadar oldu?

TÜİK Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre endeks geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi. Bu orana göre emeklilerin yeni yılda en az yüzde 6, 35 zam alması kesinleşirken bu oranın yüzde 8’lere çıkması bekleniyor.

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler edilmekte.

Emekli maaşı tahminleri

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.

MEVCUT MAAŞ % 6.35 ZAMLI MAAŞ

1.500 TL 1.595,25 TL

1.600 1.701,60 TL

1.800 TL 1.914,30 TL

2.000 TL 2.127,00 TL

2.200 TL 2.339,70 TL

2.400 TL 2.556,00 TL

2.600 TL 2.765,10 TL

2.800 TL 2.977,80 TL

3.000 TL 3.190,50 TL

3.200 TL 3.403,20 TL

3.400 TL 3.616,90 TL

4.000 TL 4.254,00 TL

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.