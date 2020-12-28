  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bağkur emeklisi zamlı maaşı ne kadar oldu?
Ekonomi

Bağkur emeklisi zamlı maaşı ne kadar oldu?

Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisine göre son şeklini alacak emekli maaşı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Yeni maaşların belli olmasına sadece bir veri kaldı. SSK, Bağkur ve memur emeklileri, emekli zammını araştırıyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:30:00 -
Bağkur emeklisi zamlı maaşı ne kadar oldu?

Bağkur emeklisi olan vatandaşlar yeni yıla sayılı günler kala 2021 zam oranlarını merak ediyor. Bağkur emeklileri 2021'de ne kadar zam alacak?

Bağkur emeklisi zamlı maaşı ne kadar oldu?

TÜİK Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre endeks geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi. Bu orana göre emeklilerin yeni yılda en az yüzde 6, 35 zam alması kesinleşirken bu oranın yüzde 8’lere çıkması bekleniyor.

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler edilmekte.

Emekli maaşı tahminleri

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.

MEVCUT MAAŞ % 6.35 ZAMLI MAAŞ

1.500 TL 1.595,25 TL
1.600 1.701,60 TL
1.800 TL 1.914,30 TL
2.000 TL 2.127,00 TL
2.200 TL 2.339,70 TL
2.400 TL 2.556,00 TL
2.600 TL 2.765,10 TL
2.800 TL 2.977,80 TL
3.000 TL 3.190,50 TL
3.200 TL 3.403,20 TL
3.400 TL 3.616,90 TL
4.000 TL 4.254,00 TL

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer

TRT'de yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Hay Sultan dizisine oyuncu Melisa Aslı Pamuk katıldı.
Asırlık çınardan çarpıcı sözler: Erdoğan Türk dünyası için bir şans
Gündem

Asırlık çınardan çarpıcı sözler: Erdoğan Türk dünyası için bir şans

Balkan Türklüğünün asırlık çınarı Osman Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Türk dünyasının büyük şansı. Onun sayesinde Türkiye lider ülke" ..
Şii lider Tufeyli Hamaney ve İran’ı fena bombaladı!
Gündem

Şii lider Tufeyli Hamaney ve İran’ı fena bombaladı!

Şii lider Subhi et-Tufeyli, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i Amerika ve haçlılarla işbirliği yaptığını belirterek Tahran yönetimi..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay