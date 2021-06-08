Bağkur borç yapılandırma var mı? Bağkur borç yapılandırma ne zaman sona eriyor?

Matrah artırımının yer aldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 15 maddelik kanun teklifi, AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bağ-Kur’dan emekli olacak insanlar, Meclis’te görüşülmeye devam eden ''prim borçlarının yapılandırılması'' konusunu merak ediyordu. Görüşmelerden müjdeli haber çıktı ve artık emekli olabilmek için dondurulmuş zamanlara ait olan prim borçlarının yapılandırılarak ödenmesi yeterli olacak.

Teklif ile 7256 sayılı Kanunun kapsamından sonraki dönemlerden borcu bulunan vatandaşlar ile 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle Kanunu ihlal etmiş olanları da kapsayacak şekilde kesinleşmiş alacaklar için yeniden yapılandırma düzenlemesi yapılması amaçlanıyor. Yasadan Bağkurlular da yararlanacak. Yasa resmiyet kazandıktan sonra başvuru yapanlar, ortaya çıkan miktarı ekim ayında ödeyenlerin daha önce dondurulmuş sigorta zamanları yapılandırılacak. Yasada öngörülen şartların yerine getirilmesi durumunda Bağkur’dan emekli olmak için bekleyenler de yasa çerçevesinde emekli olabilecek.

Bağkur borç yapılandırma ne zaman?

BAĞ-KUR prim borçlarının silinmesi ve sigortalılık sürelerinin dondurulması konusunda 2008, 2015 ve 2018 yıllarında üç defa düzenleme yapıldı. 2008’deki düzenlemede 5 yıldan beri ödenmemiş prim borçları; 2015’teki düzenlemede 12 aydan beri ödenmemiş; 2018’deki düzenlemede ise 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş prim borçları silindi, sigortalılık süreleri ise donduruldu. Bu süreler emeklilikte dikkate alınmıyor, hiç çalışılmamış gibi kabul ediliyor.

Bağkur prim borcu nasıl yapılandırılır?

Bağkur borcu olanlar e-devlet sistemi üzerinden borç sorgulayabilir. Bağkur borç yapılandırmadan kimler yararlanır? Durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için ihya başvurusu yapılması gerekiyor. Sürenin bir kısmının primini ödeyip, bir kısmının primini ödememe şansı bulunmuyor. Prim ödemeleri mevcut asgari ücret üzerinden yatırılacak. Hayatta olmayan BAĞ-KUR’luların eş ve çocukları, dul ve yetim aylığı bağlatmak için isterlerse kendileri de ihya başvurusunda bulunabilecekler. Dondurulan sürelerin tamamının primini ödeyen hak sahipleri, prim süresinin yeterli olması halinde dul ve yetim aylığı bağlatabilecekler.