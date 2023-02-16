  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Selçuklu ve Osmanlı yapılarında kullanılan planı Japonlar yıllar önce gördü, bildi! Felaket depremi, zemin sıvılaşmasını önlüyor

Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

''50 milyar bağışı'' gündem oldu

İşte iddianamede ettiği hakaretler! ‘Vur Al Savaş’tan Refah ve Fazilet’e öyle HADEP’e böyle

Gamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! O ile konteyner kent kuruyor

Irkçı boş adamlar ortalık malı oldular... Özdağ'ın gazladığı 16 Çarşı holiganı adliyeye sevk edildi

Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini gördü! Depremi bildi... Caner Toygar'dan şok iddia: Yeni felaket bu olacak

Binam depreme dayanıklı mı? İşte ilk bakmanız gereken yerler... Uzmanı açıkladı

Böyle ikiyüzlülük olmaz! Ne gülüyorsunuz diyen solcu gördünüz mü?

Böyle bir zamanda böyle bir yazı yazacak kadar cahil olur mu insan? Yıkılmayan binalar Altaylı'yı çok üzmüş
Ekonomi Bağışlar vergiden mi düşürülecek? Gelir idaresi son noktayı koydu
Ekonomi

Bağışlar vergiden mi düşürülecek? Gelir idaresi son noktayı koydu

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yapılan bağışlar hakkında açıklama yaptı. Başkanlık yaptığı yazılı açıklamada, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir" bilgisini verip örnek bir hesap ile konuya açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 17:10:00 -
Bağışlar vergiden mi düşürülecek? Gelir idaresi son noktayı koydu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yapılan bağışlar vergiden değil matrahtan düşürülecek.

Vergiden değil matrahtan düşürülecek

Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir.

Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir.

Kazançtan indirim ile vergiden indirim farkı

Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır.

Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.

Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse;100.000TL kazancı olan bir kurum 20.000TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20.000TL'yi indirecektir. Kalan 80.000TL üzerinden %20 oranında hesaplanan 16.000TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4.000TL'dir."

Babacan'dan FOX TV canlı yayınında çirkinlik
Babacan'dan FOX TV canlı yayınında çirkinlik

Gündem

Babacan'dan FOX TV canlı yayınında çirkinlik

Melih Gökçek'ten İş Bankası bombası! Sosyal medya sallandı
Melih Gökçek'ten İş Bankası bombası! Sosyal medya sallandı

Ekonomi

Melih Gökçek'ten İş Bankası bombası! Sosyal medya sallandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23