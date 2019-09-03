Bağışlanan organlar hastalara umut olacak

Iğdır’da trafik kazası sonucu ağır yaralanan 17 yaşında ki gencin organları 5 hastaya umut olacak.

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesine doğru seyir halindeyken motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Aykut Dalga’nın organları 5 hastaya umut olacak. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Aykut Dalga’nın organları 5 hastaya umut olacak. Iğdır Devlet Hastanesi yönetiminin Dalga’nın ailesi ile iletişime geçmesi sonucu, aile 17 yaşındaki çocuklarının organlarını bağışladı. Uzman ekipler tarafından Dalga’nın karaciğer, kalp ve böbrekleri alınarak nakledilmek üzere Erzurum ve İstanbul’daki bağış bekleyen hastalara ulaştırmak üzere gönderildi.

Bağışlanan organı almak için Bakanlıkça tahsis edilen uçak ile Iğdır’a gelen İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Dr. Özge Altaş, bağışlanan kalbin hastanede yatmakta olan ve yapay kalp kullanan bir hastaya nakledileceğini belirtti.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan, beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Aykut’un ailesinin duyarlı bir davranış sergileyerek organlarını bağışladığını dile getirdi.

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Necip Altuntaş ise, beyin ölümü gerçekleşen Dalga’nın organlarının 5 hastaya umut ve ışık olacağını aktardı.

Oğlunun tatil için Almanya’dan Iğdır’a geldiğini dile getiren Baba Murat Dalga’ “Oğlum Karakoyunlu yolu üzerinde motosiklet ile trafik kazası geçirdi. Dün beyin ölümü gerçekleştiği için bizde ailesi olarak organlarını bağışlamayı uygun gördük. Umarım oğlumun organları hastalara şifa olur. Ben de organlarımı bağışlayacağım. Oğlum öldü ama organları başka insanlarda yaşasın, organ nakledilecek hastalara da Allah’tan şifa diliyorum” dedi.