0553 313 94 23

Bağışlanan organlar hastalara umut olacak

Iğdır’da trafik kazası sonucu ağır yaralanan 17 yaşında ki gencin organları 5 hastaya umut olacak.

03 Eylül 2019 Salı 14:44
Bağışlanan organlar hastalara umut olacak

Iğdır’da trafik kazası sonucu ağır yaralanan 17 yaşında ki gencin organları 5 hastaya umut olacak.


Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesine doğru seyir halindeyken motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Aykut Dalga’nın organları 5 hastaya umut olacak. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Aykut Dalga’nın organları 5 hastaya umut olacak. Iğdır Devlet Hastanesi yönetiminin Dalga’nın ailesi ile iletişime geçmesi sonucu, aile 17 yaşındaki çocuklarının organlarını bağışladı. Uzman ekipler tarafından Dalga’nın karaciğer, kalp ve böbrekleri alınarak nakledilmek üzere Erzurum ve İstanbul’daki bağış bekleyen hastalara ulaştırmak üzere gönderildi.


Bağışlanan organı almak için Bakanlıkça tahsis edilen uçak ile Iğdır’a gelen İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Dr. Özge Altaş, bağışlanan kalbin hastanede yatmakta olan ve yapay kalp kullanan bir hastaya nakledileceğini belirtti.


Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan, beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Aykut’un ailesinin duyarlı bir davranış sergileyerek organlarını bağışladığını dile getirdi.


Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Necip Altuntaş ise, beyin ölümü gerçekleşen Dalga’nın organlarının 5 hastaya umut ve ışık olacağını aktardı.


Oğlunun tatil için Almanya’dan Iğdır’a geldiğini dile getiren Baba Murat Dalga’ “Oğlum Karakoyunlu yolu üzerinde motosiklet ile trafik kazası geçirdi. Dün beyin ölümü gerçekleştiği için bizde ailesi olarak organlarını bağışlamayı uygun gördük. Umarım oğlumun organları hastalara şifa olur. Ben de organlarımı bağışlayacağım. Oğlum öldü ama organları başka insanlarda yaşasın, organ nakledilecek hastalara da Allah’tan şifa diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:44
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu yapıldı
    1. Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu..
    2. Türkiye-Çekya Çalışma Yemeği
    3. Türk savunma sanayisinden Londra'da..
    4. Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaşamadı
    5. HDP’lilere tepkiler çığ gibi büyüyor!..
    6. Irak’ta ABD’li bomba imha uzmanı..
    7. Aliağa, zengin su kaynaklarıyla dikkat..
    8. Elazığ’da oto galerici silahlı..
    9. GRAFİKLİ - Futbolda transfer dönemi..
    10. Hollywood'a gidemedi, ödülü kargo ile..
    11. Marmaris'de korkutan orman yangını!
    12. Bakan Albayrak: “Üretici..
    13. Finansal kesim dışındaki firmaların..
    14. TFF, sponsorlarla bir araya geldi
    15. Yağlı saç derisi ve kepeğe karşı..
    16. Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı:..
    17. Hikmet Karaman'dan tepki! 'Bu çok..
    18. Elazığ’da silahlı kavga:1 yaralı
    19. GÜNCELLEME - Bursa ve İstanbul'da..
    20. Vakıflardan Ekrem İmamoğlu'nun..
    21. Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği’ne..
    22. Pamukkale 400 bin turistle Ağustos..
    23. Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    24. Bangladeş'teki dang humması salgını
    25. Galatasaray'ın kiralık gönderdiği..
    26. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    27. Hastanede çocuk kaçırma tatbikatını..
    28. Geleneksel Seferihisar Tiyatro..
    29. Ev hanımları güçlerini birleştirdi,..
    30. Yalçıntaş, Afrika’nın en yüksek dağı..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız