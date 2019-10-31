Havalar yavaş yavaş yurt genelinde serinlemeye başladı. Hal böyle olunca da grip ve soğuk algınlığı yaşayanların sayısı arttı. Uzmanlar bu tip hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini belirtiyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi içinse C vitamini yönünden zengin gıdalar tüketmek çok önemli. Peki, bağışıklık sistemini güçlendirmek için kışın hangi meyve ve sebzeler tüketilmeli?

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kışın hangi meyve ve sebzeler tüketilmeli?

Su

Su sağlıklı bir beden için olmazsa olmazdır. Uzmanlar günde en az 2,5 litre su tüketerek sağlıklı bir bedene sağlık olunabileceğini belirtiyor.

Sarımsak

Sarımsak dünyadaki en güçlü antibiyotiktir. Her gün bir adet sarımsak tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. “Ağzım kokacak” diye endişelenmeyin çünkü yemeklerin içine eklediğiniz sarımsak sandığınız gibi koku yaymaz.

Ekinezya

Vitamin ve minareller yönünden zengin olan ekinezyayı her gün bir fincan çay olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca ekinezya migren ataklarını da bir hayli seyrekleştirir.

Balık

Hazır balık sezonu açılmışken sofralarınızdan balığı eksik etmeyin. Omega-3 yönünden zengin olan balığı haftada 2 kez tüketerek bağışıklık sisteminiz güçlendirebilirsiniz.

Ispanak

C ve E vitamini yönünden zengin olan ıspanağı güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için haftada en az 2 kez tüketmelisiniz.

Kuruyemiş

Vitamin ve minareller yönünden zengin olan fındık, badem ve cevizden birinden her gün 10-15 adet tüketmeniz sağlığınız için çok kıymetlidir.

Kefir

Kefir güçlü bir bağışıklık sistemi için çok kıymetlidir. Her gün bir bardak kefir sizi hastalıklara karşı koruyacaktır.

Yoğurt

Kefir gibi yoğurt da sofralardan eksik edilmemelidir.