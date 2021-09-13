Bağışıklığı güçlendiren şifa
İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde bağışıklığımızın güçlü olması büyük önem taşıyor.
İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde bağışıklığımızın güçlü olması büyük önem taşıyor. Çünkü bağışıklık sistemi güçlü olan bireyler kendilerini bakterilere, virüslere ve birçok yabancı maddeye karşı koruyor.
Sütlü Bal Kabağı Çorbası
Bal kabağı; alfa-beta karoten ve A vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin destekleyicisi olmakla birlikte içerisinde bulunan yüksek posa bağırsak sağlığını korur.
Malzemeler
- 300 gram balkabağı
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- Zeytinyağı
- 2,5 su bardağı su
- 1 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
Tarifi: 7-8 adet küp doğranmış (yaklaşık 300 gr) bal kabağını, 1 adet doğranmış kuru soğan ve 2 diş sarımsağı bir tencereye koyun. Zeytinyağında hafif soteledikten sonra üzerine 2.5 su bardağı su ilave edin. Kaynadıktan sonra karışımı homojen olması için blenderdar geçirin. Ardından içerisine 1 su bardağı süt ekleyip 1 taşım daha kaynatın. Ocaktan indirmeden tuz ve karabiber ilave edin. İsteğe göre muskat rendesi, zencefil de ekleyebilirsiniz. Sıcak su ile kıvamını ve yoğunluğunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.