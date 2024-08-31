Bağışıklığı beton gibi yapan meyve! Saç dibinden tırnağa kadar faydası işliyormuş! Hakkari dağlarından geliyor

Japonya'nı meyvesi olan muşmula Hakkari'de meyve vermeye başladı. Sağlık konusunda pek çok fayda sağlayan meyve antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından çok zengin. İşte çekirdekli ve mayhoş bir tada sahip olan muşmulayı tüketmek için bazı sebepler.

Halk arasında töngel, döngel, beşbıyık, ezgil gibi isimlerle de bilinir. Özellikle boğaz iltihabına iyi geldiği söylenen meyvenin sayısız faydası mevcut. Tadının ekşiliği nedeniyle birçok kişinin damak zevkine uyum sağlamıyor. Ancak faydaları tadından daha etkili.

Hafif buruk bir tadı olan bu meyve sindirim sistemine olan olumlu etkileriyle bilinir. Yüksek lif içeriği sayesinde, kabızlık sorununu önler. Birkaç gün muşmula tükettiğinizde bağırsaklarınızın daha rahat çalıştığını fark edeceksiniz.

Muşmula, C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için muşmula meyvesini düzenli olarak tüketebilirsiniz. Sizi hastalıklara karşı daha korunaklı hale getirebilir. Antioksidan zenginliği hastalıklardan korurken, cilt için de çeşitli faydalar sağlar. Cildinin daha genç ve sağlıklı görünmesini isteyenler, muşmulayı düzenli olarak tüketerek bu hedefine ulaşabilir.

Muşmulanın idrar söktürücü özelliği böbrek problemi yaşayanlar için çok faydalıdır. Böbreklerin temizlenmesine ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda karaciğerin temizlenme sürecini destekleyecektir. Eğer böbrek taşı probleminden muzdaripseniz muşmula doğal ilaç görevi üstlenecektir.

Potasyum içeriği sayesinde kalp sağlığını koruyabilirsiniz. Potasyum, kalp için etkili minerallerden biridir. Düzenli tüketimi, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp krizi riskini azaltabilir. Peki, muşmula nasıl tüketilmelidir?

Muşmula, ilk toplandığında sert ve ekşi bir yapıya sahiptir. Ancak olgunlaştıkça yumuşar ve daha tatlı bir hale gelir. Pek çok kişi damak zevkine göre tercih yapar. Ancak meyvesini tüketmekte zorlananlar için farklı alternatifler de mevcut. Muşmula, doğrudan tüketilebileceği gibi reçel, marmelat ya da tatlılarda da kullanılabilir.

Taze tüketmek isteyenler tamamen olgunlaştıktan sonra doğrudan yiyebilir. Sertken ekşi ve buruk bir tat verir, ancak tamamen yumuşadıktan sonra daha lezzetli olur. Muşmula ile yapılan reçel ve marmelatları, kahvaltı sofralarınıza ekleyebilirsiniz.

Pasta ve kek gibi tatlılarda olgunlaşmış muşmula kullanabilirsiniz. Farklı tadıyla misafirleri lezzetine hayran bırakacak bir tarif. Tatlılarda muşmula püresi kullanabilirsiniz. Kilo verme sürecindeki kişiler ise kurutulmuş muşmula tercih ederek sağlıklı bir atıştırmalık tüketebilir.