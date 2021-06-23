"Bağış kılıfı uyduruldu" iddiası yine gündeme geldi! Şeffaflığı ayaklar altına alan İmamoğlu'ndan yeni tablo şovu

yeniakit.com.tr

“Ödenek yok” diyerek metro inşaatlarına beton döken ve projeleri iptal eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir tabloya harcadığı milyonlarca lira nedeniyle büyük infiale neden olmuştu.

İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda bir tablonun daha İBB bünyesine kazandırıldığını açıklamıştı. Seçimlerden önce şeffaflık vurgusu yapan, tablonun fiyatını duyurmamış, bir hayırsever tarafından satın alınarak İBB’ye bağışlandığını iddia etmişti. Tablonun ücreti ve satın alarak bağışlayan kişinin kimliği açıklanmamıştı.

Tablonun yine İBB tarafından satın alındığı, ancak yeni bir infiale neden olmamak için bağış kılıfı uydurulduğu ileri sürülmüştü.

“Ait olduğu topraklara döndü”

Söz konusu tablo İstanbul’a geldi. Tablonun fotoğrafını yayınlayan İmamoğlu, Twitter paylaşımına şu notu düştü:

“Kanunî Sultan Süleyman portresi de ait olduğu topraklara döndü. Bu nadide eseri de özenle koruyacak, İstanbulluların ziyaret edeceği müzemizin koleksiyonuna dahil edeceğiz. Emeği geçen herkese ve bağışçımıza teşekkürler.”

Kazı çalışmalarına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattının İBB tarafından iptal edilmesi nedeniyle yapılan kazı çalışmaları İBB ekiplerince beton dökülerek kapatılmıştı.