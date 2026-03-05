  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bağırsaklarınızdaki "orman" yok oluyor! Aşırı işlenmiş gıdalar florayı zehirliyor

Vücudumuzda sağlığımızın görünmez muhafızları olan trilyonlarca hücreden oluşan o devasa canlı topluluğu, yani "mikrobiyota", modern beslenme alışkanlıklarımızın kurbanı oluyor. Beslenme uzmanı Melissa Lane’in bir "ormana" benzettiği bağırsak çeşitliliği, aşırı işlenmiş gıdalar (UPF) nedeniyle hızla çoraklaşıyor. Ne kadar çok çeşit, o kadar dirençli bir vücut demekken; hazır gıdaların içindeki katkı maddeleri bu hassas ekosistemi kökünden sarsıyor.

İşlenmiş gıdaları daha uzun süre taze tutmak için kullanılan katkı maddeleri, bağırsaklarımızdaki mikropların sağlığı üzerinde beklenmedik bir etkiye sahip olabilir.

Hepimizin vücudunda, sağlığımızı pek çok açıdan etkileyen trilyonlarca hücreden oluşan canlı bir topluluk var: Buna "flora" bir başka deyişle "mikrobiyota" diyoruz.

"Bağırsak çeşitliliğini bir orman gibi düşünebilirsiniz. Ormanda ne kadar çok ve farklı türde mikroorganizma varsa, herhangi bir tehdide karşı direnç o kadar artar" diyor Deakin Üniversitesi'nde beslenme uzmanı Melissa Lane.

Sağlıklı ve çeşitli bir floranın genel sağlığımız için çok önemli olduğu uzun zaman önce bilimsel olarak doğrulandı. Flora ruh halimizden metabolizmamıza ve hatta beynimize kadar her şeyi etkiliyor.

 

Sağlıklı bağırsak rehberi: Ne yemeliyiz, nelerden kaçınmalıyız?

Bağırsaklarında bakteri çeşitliliği daha düşük olan kişilerde uyku ve bağırsak sağlığı problemlerine ve enflamasyona daha yatkınken, yüksek çeşitli bir flora daha uzun bir yaşamla ilişkili görülüyor.

Kings College London'dan beslenme profesörü Sarah Berry "Flora bütünüyle bir ekosistemdir. Vücudumuzda bulunan ekstra bir organ gibidir" diyor.

Ancak kanıtlar, sık sık tükettiğimiz bazı gıdaların bu ekosisteme zarar verebileceğini gösteriyor.

Özellikle aşırı işlenmiş gıdalar (UPF'ler) bağırsaklarımızdaki mikropları bozabiliyor ve değiştirebiliyor. 

x

