Sağlık Bağırsaklarınız için süper güç! ‘Fibermaxxing’ ile kansere dur deyin
Sağlık

Bağırsaklarınız için süper güç! ‘Fibermaxxing’ ile kansere dur deyin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bağırsaklarınız için süper güç! ‘Fibermaxxing’ ile kansere dur deyin

Günümüzün yoğun temposunda beyaz ekmek ve hızlı atıştırmalıklarla geçiştirilen öğünler, sağlığımızı sessizce tehdit ediyor! Sosyal medyada ve sağlık dünyasında fırtınalar estiren ‘fibermaxxing’ kavramı, sadece bir internet trendi değil; bağırsak sağlığından kanserden korunmaya kadar uzanan bilimsel bir kalkan olarak karşımıza çıkıyor.

Mart ayı, dünya genelinde 'Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' olarak kutlanırken, uzmanlar korkutucu bir tabloya dikkat çekiyor:

Yaş Sınırı Düştü

Artık sadece ileri yaş hastalığı olmayan kolon kanserinin, 2030 yılına kadar 50 yaş altı yetişkinlerde %90 oranında artabileceği öngörülüyor.

Beslenme Başrolde

Araştırmalar, yanlış beslenme alışkanlıklarının kanser gelişiminde %70’e kadar etkili olduğunu kanıtlıyor; işlenmiş gıdalar kolon sağlığımızı adeta kemiriyor.

Günde 25-38 gram lif şart

Bağırsak mikrobiyotasını desteklemek ve metabolizmayı canlandırmak için lif tüketimini artırmak artık bir tercih değil, zorunluluk:

  • Küçük Değişiklikler Büyük Farklar: Her gün 2-3 porsiyon sebze, meyve ve tabaklara eklenecek filizlendirilmiş baklagiller, lif hedefine ulaşmanın en kestirme yolu.

  • Fermente Gıda Mucizesi: Sofralardan eksik edilmemesi gereken fermente ürünler ve ara öğünlerde tüketilen yulaf, hem uzun süre tokluk sağlıyor hem de bağırsakları bir süper kahramana dönüştürüyor.

