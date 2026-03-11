Bağırsaklarınız için süper güç! ‘Fibermaxxing’ ile kansere dur deyin

Günümüzün yoğun temposunda beyaz ekmek ve hızlı atıştırmalıklarla geçiştirilen öğünler, sağlığımızı sessizce tehdit ediyor! Sosyal medyada ve sağlık dünyasında fırtınalar estiren ‘fibermaxxing’ kavramı, sadece bir internet trendi değil; bağırsak sağlığından kanserden korunmaya kadar uzanan bilimsel bir kalkan olarak karşımıza çıkıyor.