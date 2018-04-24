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Bağırsaklarını torbada taşıyor!

İzmir'in Bergama ilçesinde, 5 yıl önce orman işçisi olarak çalışırken çıkan tartışmada pompalı tüfek ile yaralanan ve geçirdiği onlarca ameliyata rağmen bağırsaklarını vücudunun dışında torbada taşıyan 6 çocuk babası Necat Soysal (47), sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor. Soysal, ailesini geçindirmek için aylık 500 liraya temizlik işinde çalıştığını belirterek, "İyi bir doktor olursa iyileşebilirim. Ayakta duramıyorum, oturamıyorum ve çalışamıyorum" dedi.

24 Nisan 2018 Salı 14:27
Bağırsaklarını torbada taşıyor!

Diyarbakırlı Necat Soysal, orman işçisi olarak çalışmak üzere 5 yıl önce ailesiyle birlikte İzmir'in Bergama ilçesine gitti. Çocuklarını köy okuluna götürürken çıkan tartışmada pompalı tüfekle yaralanan Soysal'ın hayatı o günden sonra karardı. Bergama'da ameliyat olan Soysal, İzmir'e sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından Necat Soysal, taburcu oldu.

Kısa süre içerisinde Soysal, yaralandığı bölgeden kanama olması nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan müdahalede Sosyal'ın bağırsağının patladığı ortaya çıktı. Onlarca ameliyat geçiren ve bir türlü sağlığına kavuşamayan Soysal, 6 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veriyor. Necat Soysal, bağırsağı kolostomi torbası içerisinde, kuzeninin yanında temizlik yaparak aylık 500 lira ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Maddi durumu olmayan Soysal, yetkililerden sağlığına kavuşması için yardım istediğini söyledi.

YARDIM BEKLİYOR

Kısa süre içerisinde Soysal, yaralandığı bölgeden kanama olması nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan müdahalede Sosyal'ın bağırsağının patladığı ortaya çıktı. Onlarca ameliyat geçiren ve bir türlü sağlığına kavuşamayan Soysal, 6 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veriyor. Necat Soysal, bağırsağı kolostomi torbası içerisinde, kuzeninin yanında temizlik yaparak aylık 500 lira ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Maddi durumu olmayan Soysal, yetkililerden sağlığına kavuşması için yardım istediğini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 14:27
  1. İzmir
  2. Diyarbakır
  3. bergama
  4. izmir
  5. Necat Soysal

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