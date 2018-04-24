Bağırsaklarını torbada taşıyor!

Diyarbakırlı Necat Soysal, orman işçisi olarak çalışmak üzere 5 yıl önce ailesiyle birlikte İzmir'in Bergama ilçesine gitti. Çocuklarını köy okuluna götürürken çıkan tartışmada pompalı tüfekle yaralanan Soysal'ın hayatı o günden sonra karardı. Bergama'da ameliyat olan Soysal, İzmir'e sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından Necat Soysal, taburcu oldu.

Kısa süre içerisinde Soysal, yaralandığı bölgeden kanama olması nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan müdahalede Sosyal'ın bağırsağının patladığı ortaya çıktı. Onlarca ameliyat geçiren ve bir türlü sağlığına kavuşamayan Soysal, 6 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veriyor. Necat Soysal, bağırsağı kolostomi torbası içerisinde, kuzeninin yanında temizlik yaparak aylık 500 lira ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Maddi durumu olmayan Soysal, yetkililerden sağlığına kavuşması için yardım istediğini söyledi.

YARDIM BEKLİYOR

Kısa süre içerisinde Soysal, yaralandığı bölgeden kanama olması nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan müdahalede Sosyal'ın bağırsağının patladığı ortaya çıktı. Onlarca ameliyat geçiren ve bir türlü sağlığına kavuşamayan Soysal, 6 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veriyor. Necat Soysal, bağırsağı kolostomi torbası içerisinde, kuzeninin yanında temizlik yaparak aylık 500 lira ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Maddi durumu olmayan Soysal, yetkililerden sağlığına kavuşması için yardım istediğini söyledi.