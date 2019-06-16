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Bağırsak sağlığı neden çok önemli? Mutlu bağırsaklar için neler yapılmalı?

Bağırsaklarınız mutlu olursa; tüm vücudunuz mutlu olur. Peki, bağırsak sağlığı neden bu kadar kıymetli?

16 Haziran 2019 Pazar 16:40
Bağırsak sağlığı neden çok önemli? Mutlu bağırsaklar için neler yapılmalı?

Bağırsak sağlığı vücudumuz için son derece kıymetli. Uzmanlar, bedenimizin kusursuz işlemesi için beyin kadar bağırsak sağlığının da son derece kıymetli olduğunu vurguluyor. Yapılan araştırmalar bağırsakların 'ikinci beyin' olduğunu kanıtlamıştır. Kısacası hem sağlıklı bir vücut hem de beyin sağlığı için bağırsaklar son derece kıymetlidir.

Peki, bağırsaklarımız nasıl mutlu olur?

Bağırsakların mutlu olması için probiyotiklere ve prebiyotiklere ihtiyaç vardır. Muhtemelen bu iki terimi son yıllarda sıkça duymuşsunuzdur. Probiyotikler sağlıklı bağırsaklar için gerekli olan canlı bakteri ve mayalardır. Prebiyotikler ise probiyotiklerin ihtiyaç duydukları besinlerdir. Bağırsaklarımız bu kadar kıymetliyse bizler de onun ihtiyaç duyduğu probiyotik ve prebiyotikleri tüketerek sağlıklı bir bedene sahip olabiliriz.

Peki, sağlıklı bağırsaklar için neler tüketilmeli?

Kefir

Yüzlerce yıldır kültürümüzde bulunan kefir tam bir probiyotik kaynağıdır.

Muz, şeftali, kayısı

Muz, şeftali ve kayısı lif bakımından son derece zengindir.

Yoğurt

Probiyotik kaynağı olan yoğurt, sofralarımızdan eksik etmememiz gereken gıdalardandır.

Lahana turşusu

Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan lahana turşusu da tam bir probiyotik deposudur.

Salatalık turşusu

Sofralarımızı süsleyen salatalık turşusu probiyotik kaynağıdır.

Sarımsak

Dünyadaki en etkili antibiyotik olarak gösterilen sarımsak aynı zamanda bir prebiyotik deposudur.

Soğan

Yemeklerimizin vazgeçilmezi soğan da prebiyotik yönünden zengindir.

Pırasa

Pırasa zengin bir prebiyotik kaynağıdır.

Kuşkonmaz

Ülkemizde de yetiştirilmeye başlanan kuşkonmaz prebiyotik yönünden zengindir.

Yulaf

Genellikle kilo kontrolü yapanların tercih ettiği yulaf iyi bir prebiyotiktir.

Kakao

Sütlerimizi, tatlılarımızı lezzetlendirdiğimiz kakao iyi bir prebiyotik kaynağıdır.

Keten tohumu

Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği keten tohumu prebiyotik kaynağıdır.

 

 

 

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:40
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