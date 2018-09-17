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Bağırsak kurduna dikkat!

Bağırsaklarda yaşayan parazitlere genellikle bağırsak kurdu deniliyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:56
Bağırsak kurduna dikkat!

En sık görülenleri “kıl kurdu” ve “solucan”dır. Kıl kurdu çok küçük. Birkaç milimetre kalınlığında ve birkaç santim uzunluğundadır. Solucan ise yarım santim kalınlıkta ve 15-20 santimetre uzunluğundadır.

İlaç kullanılarak düşürülebilirler. İlaç bir defa alınır ve 2-3 hafta sonra doz tekrarlanabilir. Ancak ilacı aynı evde yaşayan herkesin alması gerekir. Bu çok önemli. Ayrıca ev içinde hijyen sağlanması gerekir. Yani temiz bir ev, temiz bir mutfak şart! Detay temizlik desek daha doğru. Çünki herkesin elinin değdiği kapı kollarına kadar hijyen gerekmektedir. Dahası tırnaklar ve tırnak aralarının temizliği çok önemli.. Uzun tırnak, tırnak kemirme alışkanlığı bağırsak kurtlarının oluşumunda rol oynamakta.. İlaç alırsınız bu bağırsaktaki paraziti öldürür ama, elinizdeki parazite hükmü geçmez. Elinizdeki parazitin ilacı temizliğinizdir!

Süt bebekler bağırsak kurdunu anneden alıyor

Süt bebeklerde bağırsak kurdu olmaz. Sonuçta o sütle beslenmektedir. Ancak temizliğine özen göstermeyen annenin bulaştırmasıyla bebek bağırsak kurduna yakalanır. Bebek ancak emekleme dönemiyle birlikte bu parazitlere kendisi bulaşabilir. Bağırsaklarına parazit yerleşen çocuklarda elbette besleme ve gelişme sıkıntısı olur. Çünki bağırsak kurtları çocuğun gıdasına ortak olur.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 13:56
  1. bağırsak kurdu
  2. kıl kurdu

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