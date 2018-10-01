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Bağırsak enfeksiyonu nedir? Bağırsak enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Bağırsak enfeksiyonlarına virüsler, bakteriler, mantarlar, küfler, parazitler veya çeşitli hastalıklar neden olur ve tedavi edilmediğinde ciddi belirtilere ve sağlık risklerine neden olabilir.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:55
Bağırsak enfeksiyonu nedir? Bağırsak enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Bağırsak enfeksiyonlarının hem viral hem de bakteriyel belirtileri benzerdir. Ne tür enfeksiyonlara sahip olduğunuzu öğrenmek için doktor yardımı almanız çok önemlidir.

1. İntestinal (Bağırsak) Ağrı

Barsak enfeksiyonunun mide ağrısına neden olmaması çok nadirdir. Ağrı genellikle karın alt kısmında veya doğrudan bağırsakta bulunur. Ağrı orta veya daha şiddetli olabilir.

2. Kabızlık ya da ishal

Bu iki durumdan biri, bu tür enfeksiyonlarda yaygındır. Kabızlıktaki ishaline göre, karın ağrısı daha şiddetli olabilir.

3. Dışkı Görünümünde Değişme

Enfeksiyon dışkının sulu, parçalar halinde ya da mukusumsu olmasına neden olabilir.

4. Şişkinlik

Bağırsak enfeksiyonları, özellikle kabızlık durumunda, gaz oluşumuna neden olur. Bu gaz oluşumu ağrılı olabilir ve abdominal şişkinlik oluşabilir.

5. Rektal Kanama

Bazı bağırsak enfeksiyonlarında görülebilir. Bağırsak iltihaplanması alt karın organlarında kanamaya neden olabilir. Rektal kanamalı kişilerde zayıflık, halsizlik ve hastalık hissi yaygındır. Ayrıca taburenin kanlı olabileceği bir durumda derhal doktora gitmelisiniz.

7. Bulantı ve Kusma

Bu semptomlar karın ağrısı ve şişlik kadar yaygın değildir, ancak görülebilir. Bulantı, vücut kiri ve toksinlerin susuz koşullarda doğal yollarla uzaklaştırılamaması durumunda kusma da görülebilir.

Diğer Belirtiler

Diğer belirtiler ateş, üşüme, iştah kaybı, karın bölgesinde kramplar, baş ağrısı, aşırı susuzluk ve kilo kaybıdır.

 
Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 09:55
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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