Bağırsak düğümlenmesine ameliyatsız çözüm

Yozgat Şehir Hastanesi’nde 0-4 yaş arası çocuklarda sıkça görülen “Bağırsak Düğümlenmesi’ne ameliyatsız tedavi yöntemi geliştirildi.

Halk arasında “bağırsak düğümlenmesi” olarak bilinen, invajinasyon, bir bağırsak bölümünün diğerinin içine girerek oluşturduğu tıkanıklık durumudur. Özellikle mevsim geçişlerinde ve 0-4 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülen “bağırsak düğümlenmesi” erken ve doğru müdahaleyle tedavi edilmezse ciddi sorunlara sebep olabiliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, anne ve babalara uyarılarda bulundu. Çocuklarda,inatçı kusmalar, gaitada kan, kramp şeklinde karın ağrıları şikayetleri ile karşı karşıya kalan ailelerin, vakit kaybetmeden acil servislere başvurması gerektiğini belirten Dr. Necip Fazıl Aras, tedaviye geç kalınması durumunda bağırsak segmentinde kayıplar yaşanabileceğini kaydetti.

Fiziki muayene ve ultrasonografi ile “bağırsak düğümlenmesi” tanısı koyulan hastanın acilen tedavi altına alınması gerektiğini bildiren Dr. Aras, Yozgat Şehir Hastanesi’nde geliştirilen yeni tedavi yönteminin avantajlarından bahsetti.Aras, “Eskiden tek tedavi yöntemi olan açık cerrahi yerini teknoloji ile birlikte gelişen yöntemlere bıraktı. Hastanemizin Çocuk Cerrahisi kliniğinde geliştirilenameliyatsız yöntem redüksiyon pompası ile ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonların, çocukların anestezi almasının, uzun süren kesi iyileşmelerinin önüne geçilmiş oluyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta ilk defa gerçekleştirilen yeni sistemle çevre illerdeki hastalara da hizmet verileceğini söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras şunları kaydetti: “Özellikle erken tanı durumunda ve altta yatan başka hastalık olmadığında havayla redüksiyon yöntemi başarılı sonuçlar vermektedir. Bu yöntemde, ameliyathanede hafif bir anestezi ile skopi altında makattan özel bir sistemle kontrollü basınç verilerek, herhangi bir risk oluşturmadan, iç içe geçmiş bağırsaklar çözülür. Tecrübeli ellerde başarı oranı %90-%95’leri bulmaktadır. Bu yöntem ile sonuç alınamayan vakalarda cerrahi girişim uygulanır.”