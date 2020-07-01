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Yerel

Bağırsağından şişe çıkan gençten açıklama: Duş alırken yanlışlıkla oldu

Karaman'da karın ağrısıyla hastaneye başvuran 27 yaşındaki Afgan uyruklu gencin kalın bağırsağından şişe çıkarıldı. Afgan genç, ifadesinde "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:08:00 -
Bağırsağından şişe çıkan gençten açıklama: Duş alırken yanlışlıkla oldu

Karaman'da geçtiğimiz gün yaşanan ilginç olayda, 27 yaşındaki Afgan A.E. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş, çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkmıştı. Afgan gencin ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti" dediği ortaya çıktı.

1 saate süren ameliyatla çıkarıldı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi. Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

"Banyoda duş alırken yanlışlıkla gerçekleşti"

Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim" dedi.

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