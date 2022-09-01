Bağımsız gazeteci (!) Merdan’a bak hele! Muharrem'e yok Kılıçdaroğlu'na var..

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Tele 1, Halk TV ve KRT gibi CHP yandaşı kanallarda yayına çıkarılmayarak sansüre uğrayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ arasındaki tartışma yeniden alevlendi.

Muharrem İnce'nin CHP’den maaş aldığını söylediği Merdan Yanardağ’ın yönetimindeki Tele 1, bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk etti.

Muharrem İnce'nin ifşasından sonra, CHP’nin mitinglerini para karşılığı yayınladıklarını itiraf eden Merdan Yanardağ'ın Kılıçdaroğlu'nun canlı yayına çıkarılması karşılığında para alıp almadığı aldı ise ne kadar ücret karşılığında Kılıçdaroğlu'na söz hakkı verdiği merak konusu oldu.

'Her ay düzenli maaş alıyorlar'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine sansür uygulayan Merdan Yanardağ yönetimindeki Tele 1 ile CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV ve KRT TV'ye ilişkin şunları söylemişti:

Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İyi Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman "maaşı keseriz" diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar.