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Bağımsız duruştan taviz verilmesin!

Dünyanın gözünün çevrildiği İdlib’te, Türkiye, kendi çıkarlarını önceleyen ve milyonlarca masumun hakkını savunmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:55
Bağımsız duruştan taviz verilmesin!

HARUN SEKMEN İSTANBUL 

İdlib konusunda Rusya ve ABD ile aynı noktada durmayan Türkiye; insan odaklı ve muhtemel bir göç dalgasını önceleyen bir politika benimsiyor. İdlib’teki bir avuç aşırı silahlı grubu bahane ederek çoğunluğu kadın ve çocuk 3 milyon sivilin üzerine bomba yağdıran Rusya ve bölgeye enerji odaklı bakan emperyalist ABD’nin siyaset anlayışı, Türkiye’nin insan odaklı politikalarıyla uyuşmuyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, İdlib noktasında Rusya ve ABD’den bağımsız olarak uygulanan politikaların devam etmesi noktasında uyarıyor.

BAĞIMSIZ DURUŞ DEVAM ETMELİ

İdlib’in, Türkiye’nin çıkarları açısından önemli bir nokta olduğunu kaydeden Emekli Kıdemli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları,İdlib, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarından bağımsız düşünülemez. Bölgede Türkiye’nin elde ettiği kazanımlar var. Oradaki olumsuz sonuçlardan ilk etkilenecek ülke Türkiye. Türkiye, ABD ve Rusya’dan bağımsız adımlar atmalıdır. Zaten şu an ki siyasal duruşumuz da o yöndedir” dedi.

Hacımustafaoğulları, “Türkiye’nin hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin geleceği açısından gereken adımları atması gayet normal” dedi.

İNİSİYATİF ALMALIYIZ

Strateji ve Güvenlik Uzmanı Ali Coşar, “Rusya birtakım olumlu duruşlara rağmen İdlib noktasında Türkiye’ye samimi değil. Birtakım aşırı uçları bombaladığını deklare ediyor ama bu acımasızca bir yaklaşım. Milyonlarca sivilin bombalanması asla kabul edilemez” dedi.

İdlib noktasında emperyalist devletlerin kendi çıkarlarını öncelediklerini vurgulayan Coşar, “Türkiye, İdlib noktasında Rusya ve ABD’den bağımsız politika üretmeli. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile yapmış olduğu aktif savunmayı İdlib noktasında da sergilemelidir. Sahada güç konuşur. ABD ve Rusya’dan bağımsız olarak İdlib’in güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye ciddi bir adım atmak durumundadır. Aksi halde 3 milyonluk bir göçle karşı karşıya kalacaktır” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 11:55
  1. Mustafa Hacımustafaoğulları
  2. Ali Coşar
  3. İdlib
  4. Rusya
  5. ABD

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