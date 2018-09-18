THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Bağımsız birey nasıl yetişir?

Çocuklarda bağımlılık iyi bir şey midir? Bağımlı olmayan çocuk nasıl olur? Bağımsız birey nasıl yetişir? Uzman Psikolog Yasemin Meriç Kazdal anlattı.

18 Eylül 2018 Salı 22:08
Bağımsız birey nasıl yetişir?

Çocuk yetiştirme ile ilgili uzmanlar tarafından varılan ortak bir nokta vardır. Çocuklarımızın yetişkin olduklarında kendi başlarına başarılı olabilmeleri için bağımsız bireyler olmaları ve anne babaların çocuklarını kendilerinden bağımsız olmaları için onları hazırlamaları gerekir. Çocuklarımızı kendimizin küçük bir kopyası ya da kendimizin bir uzantısı olarak görmek yerine, onları değişik duyguları, huyları, istekleri ve rüyaları olan bağımsız bireyler olarak görmeliyiz.

Bağımsız bireyler yetiştirmek için neler yapmalıyız? Çocuklara kendi işlerini kendilerinin yapmasına izin vermeli, kendi sorunlarıyla mücadele etmelerine müdahale etmemeli ve kendi yanlışlarından sonuçlar çıkarmalarına fırsat tanımalıyız.

Elbette bunları söylemenin yapmaktan daha kolay olduğunu biliyorum. Ama yapmanın imkansız olmadığını da biliyorum.

“Bir çocuğun ayakkabısını bağlamaya yardımcı olmanın ya da arkadaşlarıyla anlaşmazlığını nasıl çözümleyebileceğini söylemenin ya da yanlış yapmamaları için onları gözlemlemenin ne gibi bir kötülüğü olabilir? Sonuçta onlar tecrübesizdirler ve büyüyene kadar yetişkinlere muhtaçtırlar” diye düşünüyor olabilirsiniz.

Sorun şurada; bir kişi sürekli olarak bir başkasına bağımlı olduğunda bazı duygular gelişir. Ve bu duygular o kişinin bağımsız bir birey olmasını önemli ölçüde engeller.

Ispanağı ye, sebze yemek senin için çok faydalı

Dur düğmelerini ilikleyeyim

Yorgunsuz yatağına yat ve dinlen

O çocukla oynamanı istemiyorum, sürekli küfür ediyor

Elbiseyi boşuna deneme, sarı san ayakışmıyor

Tuvalete gitmek istemediğinden emin misin?

Dur da şu soruları senin için çözeyim

Bağımlı kılınan, az takdir edilen bireyler kendilerini büyük ölçüde değersiz, kapana kısılmış ve öfkeli hissederler. Bu durum ebeveyn olarak bizi ikileme sokar. Bir yandan çocuklarımız bize tamamen bağımlıdır. Gençlikleri ve tecrübesizlikleri yüzünden onlar için yapmamız gereken onlara söylememiz ve göstermemiz gereken çok şey vardır. Ve bize bağımlı olmaları gözümüze iyi gibi görünür Diğer yandan bağımlı hale gelmeleri onları mutsuz eder.

Çocuklarımızın bize bağımlılık duygularını en aza indirmenin imkânı vardır. Onların kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek sorumluluk sahibi yetişkinler olmalarını sağlamak için yapılabilecek şeyler vardır.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 22:08
  1. çocuk gelişimi
  2. ebeveynlik
  3. bilinçli eğitim
  4. bağımsız birey

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT'in yakaladığı 9 terörist tutuklandı
    1. MİT'in yakaladığı 9 terörist tutuklandı
    2. Şampiyonlar Ligi'nde Messi fırtınası
    3. Üç öğretmen fidye için kaçırıldı!
    4. Kebap dumanı konseri erteletti!
    5. Yemenli bakandan Türkiye'ye övgü dolu..
    6. Pompeo'dan düşürülen Rus uçağına..
    7. Neden glutensiz beslenmeliyiz?
    8. Macron'un azarladığı işsiz genç..
    9. Suudi Arabistan askeri operasyon..
    10. "KGB ile bağlantım var, Putin beni..
    11. Fenerbahçe'den 'deplasman yasağı'..
    12. Erdoğan'a çirkin sözler! Katar'ın..
    13. Çanakkale Savaşı'ndan kalma top..
    14. Bağımsız birey nasıl yetişir?
    15. Hiçbir sistem çalışmadı ama pilot 370..
    16. Irak'ta polis otobüsüne kanlı saldırı!
    17. Akgül'den Yerlikaya'ya 25. yıl hediyesi
    18. Bach çiçek terapisi nedir?
    19. Hintli pilot 370 yolcunun hayatını..
    20. TÜSİAD heyeti Hazine ve Maliye Bakanı..
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!