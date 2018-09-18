Bağımsız birey nasıl yetişir?

Çocuk yetiştirme ile ilgili uzmanlar tarafından varılan ortak bir nokta vardır. Çocuklarımızın yetişkin olduklarında kendi başlarına başarılı olabilmeleri için bağımsız bireyler olmaları ve anne babaların çocuklarını kendilerinden bağımsız olmaları için onları hazırlamaları gerekir. Çocuklarımızı kendimizin küçük bir kopyası ya da kendimizin bir uzantısı olarak görmek yerine, onları değişik duyguları, huyları, istekleri ve rüyaları olan bağımsız bireyler olarak görmeliyiz.

Bağımsız bireyler yetiştirmek için neler yapmalıyız? Çocuklara kendi işlerini kendilerinin yapmasına izin vermeli, kendi sorunlarıyla mücadele etmelerine müdahale etmemeli ve kendi yanlışlarından sonuçlar çıkarmalarına fırsat tanımalıyız.

Elbette bunları söylemenin yapmaktan daha kolay olduğunu biliyorum. Ama yapmanın imkansız olmadığını da biliyorum.

“Bir çocuğun ayakkabısını bağlamaya yardımcı olmanın ya da arkadaşlarıyla anlaşmazlığını nasıl çözümleyebileceğini söylemenin ya da yanlış yapmamaları için onları gözlemlemenin ne gibi bir kötülüğü olabilir? Sonuçta onlar tecrübesizdirler ve büyüyene kadar yetişkinlere muhtaçtırlar” diye düşünüyor olabilirsiniz.

Sorun şurada; bir kişi sürekli olarak bir başkasına bağımlı olduğunda bazı duygular gelişir. Ve bu duygular o kişinin bağımsız bir birey olmasını önemli ölçüde engeller.

Ispanağı ye, sebze yemek senin için çok faydalı

Dur düğmelerini ilikleyeyim

Yorgunsuz yatağına yat ve dinlen

O çocukla oynamanı istemiyorum, sürekli küfür ediyor

Elbiseyi boşuna deneme, sarı san ayakışmıyor

Tuvalete gitmek istemediğinden emin misin?

Dur da şu soruları senin için çözeyim

Bağımlı kılınan, az takdir edilen bireyler kendilerini büyük ölçüde değersiz, kapana kısılmış ve öfkeli hissederler. Bu durum ebeveyn olarak bizi ikileme sokar. Bir yandan çocuklarımız bize tamamen bağımlıdır. Gençlikleri ve tecrübesizlikleri yüzünden onlar için yapmamız gereken onlara söylememiz ve göstermemiz gereken çok şey vardır. Ve bize bağımlı olmaları gözümüze iyi gibi görünür Diğer yandan bağımlı hale gelmeleri onları mutsuz eder.

Çocuklarımızın bize bağımlılık duygularını en aza indirmenin imkânı vardır. Onların kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek sorumluluk sahibi yetişkinler olmalarını sağlamak için yapılabilecek şeyler vardır.