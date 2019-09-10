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Bağımlılıklara karşı en güçlü kalkan aile

Yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte ailelere ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yeşilay Şube Başkanı Arif Akcan, okulun ilk günlerinde öğrencileri yeni alışkanlıklar açısından takip etmek gerektiğini belirtti.

10 Eylül 2019 Salı 10:01
Bağımlılıklara karşı en güçlü kalkan aile

Yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte ailelere ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yeşilay Şube Başkanı Arif Akcan, okulun ilk günlerinde öğrencileri yeni alışkanlıklar açısından takip etmek gerektiğini belirtti.


Yaşı büyüyen, yeni bir sınıfa veya okula giden öğrencilerin yeni arkadaş grupları tarafından kabul görme endişesiyle zararlı alışkanlıklara yönelebildiğine dikkat çeken Yeşilay Şube Başkanı Akcan, özellikle okulun ilk günlerinde öğrenci velilerine çocuklarını yakından takip etmelerini tavsiye etti.



Sigaraya başlama nedenleri içinde yüzde 29,1 oranda arkadaş etkili


Yeşilay Şube Başkanı Arif Akcan, “Okul, sınıf ve yaşın getirdiği bazı değişimler okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 21,6’sı merak, yüzde 29,1’i arkadaş etkisi ve 29,7’si özentiyi gerekçe gösteriyor. Okulların açıldığı günler sosyalleşme baskısı nedeniyle öğrencilerde duygusal değişimlerin yoğun olduğu bir dönemdir. Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar ancak bu sayede riskli dönemi güvenli bir şekilde aşabilirler.” dedi.



Yeşilay’ın eğitim projeleri tüm hızıyla devam ediyor


Yeşilay’ın okullardaki uygulamalarıyla da ilgili bilgiler veren Yeşilay Şube Başkanı Arif Akcan, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) ve Benim Kulübüm Yeşilay projeleri ile bağımlılıklarla etkin mücadele içerisinde olduklarını söyledi.


Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile ilgili bilgi veren Şube Başkanı Akcan, “TBM, Türkiye’nin ilk ve tek okul temelli önleme programı olma niteliğinde. Türkiye’de bu alanın otorite olarak kabul edilen uzmanları tarafından hazırlanmış bilimsel içeriklere sahip bağımlılık önleme programımızın diğer ayırt edici özelliği pedagojik bir yaklaşımla, farklı yaş gruplarına farklı modüllerin geliştirilmiş olmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığından gelen bilgiye göre 32 bin rehber öğretmen TBM uygulayıcı eğitimi almış bulunmaktadır. 2014’ten itibaren rehber öğretmenler aracılığıyla uygulanarak her yıl 10 milyon öğrenci ve 2 milyon yetişkine ulaşan TBM eğitimleri, diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla yapılan işbirlikleriyle tüm topluma ulaşmaktadır.” dedi.


Yeşilay Şube Başkanı Arif Akcan, Okulda Bağımlılığa Müdahale programımız ile de, “Rehberlik öğretmenlerine, risk grubundaki öğrencileri tespit etme ve müdahale yetkinliği kazandırılarak, alkol, tütün ve maddeyle tanışmış çocuk ve ergenlerde, bu zararlı alışkanlıkların bağımlılığa dönüşmeden müdahale edilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.



Benim Kulübüm Yeşilay Projesi tüm Türkiye’de uygulanacak


Yeşilay’ı bugüne taşıyan en önemli faaliyetlerden biri olan Yeşilay kollarının günümüzde Yeşilay kulüpleri olarak yeniden hayata geçirildiğini ifade eden Akcan, kulüp faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı olarak hazırladığımız “Yeşilay Kulübü Etkinlik Kitapları” bu eğitim öğretim yılı ile birlikte kullanılmaya başlayacak. Kulüp faaliyetlerini canlandırmak için bir başka önemli proje olan "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi. Çocukların bağımlılık ve sağlıklı yaşam ile ilgili bilgi düzeylerini yükseltmek hem kendilerine hem de arkadaşlarına bağımlılıklardan korunma ile ilgili kazanımlar oluşturmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz eğitim yılıyla birlikte projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında yetiştirdiğimiz gönüllü Genç Yeşilay liderleri ile birlikte bugüne kadar Yeşilay şubeleri vasıtasıyla okullarda gerçekleştirilen etkinliklerle 30 binin üzerinde öğrenciye ulaştık. Projemiz bu yıl 81 ilde 200 okulda uygulanarak tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:01
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