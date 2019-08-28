Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla mücadele kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar ve uyuşturucu ile mücadele eylem planı doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.

Bağımlılık ile mücadele alanında yapılan kurumsal çalışmaların ele alındığı toplantı, il sağlık müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan sunumlar ile devam etti.

Sunumların ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin de paylaşıldığı bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı, bundan sonraki dönemde kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınarak yürütülen faaliyetler hakkında yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi.