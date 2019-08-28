0553 313 94 23

Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla mücadele kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:40
Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla mücadele kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonunda Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli ile STK temsilcileri katıldı.


Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar ve uyuşturucu ile mücadele eylem planı doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.


Bağımlılık ile mücadele alanında yapılan kurumsal çalışmaların ele alındığı toplantı, il sağlık müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan sunumlar ile devam etti.


Sunumların ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin de paylaşıldığı bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı, bundan sonraki dönemde kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınarak yürütülen faaliyetler hakkında yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kantindeki hiçbir ürün ailece yapılan kahvaltının yerini tutamaz"
    1. "Kantindeki hiçbir ürün ailece yapılan..
    2. İsveç'te İslam karşıtı milletvekili..
    3. AB'nin yüzde 87'si ithal petrole bağımlı
    4. Kula’nın temsilcilerinin fikstürü..
    5. Elazığ’da bağımlılıkla mücadele..
    6. Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya..
    7. Salihli’de en güzel üzümler yarışacak
    8. Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı..
    9. Aydın'da yangın çıkaran yabancı..
    10. FETÖ’nün Türkiye imamı yakalandı mı?..
    11. Sevda Türküsev erkek düşmanlarına..
    12. Dünyanın sivil katliamını görmezden..
    13. Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
    14. AÖL açık öğretim lisesi ders geçme..
    15. Manisa'da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    16. Avcılar’da bir fabrikanın bahçesinde 3..
    17. Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda..
    18. TİHEK Başkanı Arslan’dan Emine..
    19. Eski Belediye Başkanı Sakallı’dan..
    20. İş kazasında hayatını kaybeden orman..
    21. FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı"..
    22. Travestiyi, koltuğun arasına düşürdüğü..
    23. Alaşehir Belediyesi üreticinin alın..
    24. "TÜRSAB olarak hac-umre acentelerinin..
    25. Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak..
    26. Başkan Çınar, yatırımları yerinde..
    27. Rögar kapakları yol seviyesine..
    28. Van’da şüpheli çanta alarmı
    29. Edirne DKMP kaçak avcılığa geçit..
    30. Kesik parmaklarıyla su borusundan..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir