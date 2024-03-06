Bağımlılığa karşı 3 milyon etkinlik

Bu etkinliklere toplam 35 milyon 381 bin 462 genç katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, etkinliklere ilişkin şunları ifade etti: “En önemli hedeflerimizden birisi bağımlılıkla mücadele. Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri, gençlerimizin zamanlarını daha verimli geçirmeleri için birer önleyici, koruyucu araç olarak görüyoruz. Spor kültürüyle yetişen, sporcu beslenmesini yaşam standardı haline getiren gençler, çocuklar ilerde ruhen de fiziken de daha güçlü bireyler oluyorlar.”