0553 313 94 23

BAGEV Başkanı Çandır, enflasyonu değerlendirdi

Enflasyonu değerlendiren BAGEV ve ATB Başkanı Ali Çandır, “Bölgemiz enflasyonu, mayıs ayında ülke ortalamasına göre daha kötü bir performans göstermiştir.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:06
BAGEV Başkanı Çandır, enflasyonu değerlendirdi

Enflasyonu değerlendiren BAGEV ve ATB Başkanı Ali Çandır, “Bölgemiz enflasyonu, mayıs ayında ülke ortalamasına göre daha kötü bir performans göstermiştir. Harcama kalemleri bakımından ortalamaya göre düşüşlerde daha az ve yükselişlerde ise daha fazla fiyat artışlarının yaşandığı bir ayı geride bırakmış durumdayız” dedi.


Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.


Tüketici enflasyonunun (TÜFE); yüzde 1,25’lik piyasa beklentilerinin ve İstanbul Ticaret Odası’nın ilan ettiği perakende enflasyonunun yüzde 1,02’nin oldukça altında yüzde 0,95 olarak ilan edildiğini ifade eden Çandır, yıllık TÜFE’nin yüzde 18.71 olduğunu kaydetti.


TÜFE’deki düşüş eğiliminin, ekim ayındaki yüzde 25,24’lük rekor seviyeden sonra devam ettiğini dile getiren Çandır, “Bu düşüşteki en büyük pay, yüzde - 1,18 ile gıda kaleminde olmuştur. Aynı zamanda yüzde - 1,58 düşüş yaşanan ev eşyası kalemi de TÜFE’nin düşüşüne katkı sağlamıştır. Mayıs enflasyonunu en fazla yükselten kalemler ise yüzde 2,18 ile ulaştırma ve yüzde 1,86 ile eğlence kültür olmuştur. Otel-lokanta kalemindeki yüzde 1,61’lik artış da bölgemiz açısından dikkat çekicidir” dedi.



"Bölge enflasyonu yükseliyor"


Akdeniz Bölge enflasyonunun mayıs ayında yüzde 1,29 olarak ilan edildiğini ve bu düzey ile Türkiye’de en yüksek dördüncü sırada yer aldığının altını çizen Çandır, şöyle devam etti:


“Her ne kadar yıllık enflasyonda yüzde 19,06 ile hala en yüksek 15 sıralamasında bulunmasak da son aylarda sürekli olarak ülkemiz ortalama enflasyonunun üzerinde aylık enflasyonlar yaşamaktayız. Turizm hareketliliğinin yükseltici etkisini birkaç aydır sürekli dile getirmekteyim. Ancak bu aya ilişkin bazı özel durumlar da yaşamaktayız. Birkaç örnek vereyim; Ülkemiz genelindeki düşüşe en fazla katkı yapan gıda kaleminin bölgemizdeki seviyesi yüzde - 0,46 olmuştur. Bu düşüş yüzde - 1,18’in çok altındadır. Yani bölgemizde gıda fiyatları, ülkemiz ortalaması kadar düşmemiştir. Keza ülkemizde yüzde - 1,58 düşen ev eşyası harcaması, bölgemizde ancak yüzde - 0,12 düşmüştür. Yani burada da düşüş, bölgemizde sınırlı kalmıştır. Diğer taraftan enflasyonu en fazla yükselten ulaştırma kalemi, bölgemizde yüzde 2,13 ile ortalamaya yakın gerçekleşmiş, yine enflasyonu yükselten eğlence-kültür kalemi de bölgemizde yüzde 1,47 ile ortalamaya yakın olmuştur. Burada dikkat çeken bir diğer kalem de lokanta-otel harcamasındaki durumdur. Yüzde 2,14 ile ülke ortalamasının çok üzerinde bir fiyat artışı yaşanmıştır.”



“Akdeniz Bölge enflasyonu mayıs ayında kötü performans gösterdi”


Akdeniz Bölge enflasyonunun mayıs ayında ülke ortalamasına göre daha kötü bir performans gösterdiğini söyleyen ATB Başkanı Çandır, “Harcama kalemleri bakımından ortalamaya göre düşüşlerde daha az ve yükselişlerde ise daha fazla fiyat artışlarının yaşandığı bir ayı geride bırakmış durumdayız. Önümüzdeki aylarda da bu eğilimin sürmesi muhtemeldir ve bölge enflasyonumuz, Ülke ortalamasının üzerinde kalması büyük olasılıktır. Burada dikkat çekici bir diğer durum da, üretici enflasyonu (Yİ_ÜFE) ile TÜFE arasındaki makasın tarihi açıklığa ulaşmış olmasıdır. TÜİK’in açıkladığı yüzde 2,67’lik aylık ve yüzde 28,71’lik yıllık yurtiçi üretici enflasyonu, Mayıs ayları dikkate alındığında 2006 yılından bu yana 10 puanlık farkla en fazla birbirinden uzaklaştığı ay olmuştur. Üretici enflasyonunun rekor derecede tüketici enflasyonundan uzaklaşması ve yükselmesi, gelecekteki düşük tüketici enflasyonu beklentilerini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluğu besleyen diğer faktörler de tüketici güveni endeksi, imalat sanayi tedarikçileri endeksi ve ihracat endeksi eğilimlerindeki tarihi düşüşlerdir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:06
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Özlü Ramazan Bayramını kutladı
    1. Başkan Özlü Ramazan Bayramını kutladı
    2. AK Parti'li Kaya'dan bayram mesajı
    3. Vali Dağlı “Bayramlar birlik ve..
    4. Karısına laf atan kişiyi sokak..
    5. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı..
    6. Başkan Asya’dan Ramazan bayramı mesajı
    7. Bakan Albayrak: Cumhuriyet tarihimizin..
    8. Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye
    9. Siirt’te jandarmadan huzur, güven,..
    10. Muş’ta drone destekli trafik kontrolü
    11. 5 mahallede muhtarlık seçimleri..
    12. Sokak ortasında arkadaşının boğazını..
    13. Bayramlık kömbeler hazırlandı
    14. İngiltere, Sudan Askeri Konseyini kınadı
    15. SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler..
    16. Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu..
    17. AK Parti, YSK’nın tekrarlanan İstanbul..
    18. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    19. Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
    20. Azez'deki terör saldırısına kınama
    21. Bayram namazı Iğdır’da 05.16,..
    22. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş,..
    23. Samsun-Ordu karayolunda ’bayram’..
    24. Kaçak kazıcıya drone çelmesi!
    25. Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
    26. CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
    27. Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı..
    28. Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı
    29. Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de..
    30. Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular