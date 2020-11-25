Bağdat'tan Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek için bölgeye üst düzey askeri çıkarma

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek için bölgeye üst düzey askeri heyet gönderdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat ile Kara ve Hudut Komutanlığı Komutanı Hamid Şatri Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek ve yerinde izlemek için Musul'a gitti." dedi.

Sincar Anlaşması'nda yer alan maddelerin önümüzdeki günlerde uygulanacağını kaydeden Hafaci, "Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak." ifadelerini kullandı.

Hafaci, Sincar'da konuşlandırılan güvenlik güçlerinin sayısının güvenlik ve istikrarı sağlamak için yeterli olduğunu belirtti.

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimi birkaç gün önce Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

