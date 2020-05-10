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Aktüel

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 40 bin 568 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:24:00 -
Bağdat'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 40 bin 568 kişi tutuklandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 bin 568 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında yaklaşık 1,5 aydan beri uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 bin 568 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, kentte evinin dışına çıkarak, yasağı ihlal eden tutukluların bir kısmına para cezası kesilerek serbest bırakıldıkları aktarıldı.

Bu kapsamda trafiğe çıkarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 634 sürücüye de para cezası verildi.

Cezanın yaklaşık 90'ar dolar olduğunun kaydedildiği açıklamada, ihlali tekrar eden sürücülerin tutuklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Kovid-19 nedeniyle 15 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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