Bağdat’ta katliam: 12 kişi öldürüldü Irak’ın başkenti Bağdat’ta silahlı bir saldırgan aralarında 2’si kız kardeşi olmak üzere 12 kişiyi gözünü kırpmadan katletti.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta silahlı bir saldırgan aralarında 2’si kız kardeşi olmak üzere 12 kişiyi gözünü kırpmadan katletti.

Irak polis kaynakları, Bağdat’tın doğusundaki Sabulnur bölgesinde gece geç saatlerde bir eve baskın yapan bir kişinin otomatik silahla evde bulunan herkesi öldürdüğünü açıkladı. Aralarında 2 kız kardeşin de bulunduğu evdeki 12 kişiyi öldüren zanlının daha sonra polise teslim olduğu açıklandı.

İlk soruşturma kapsamında cinayetin namus gerekçesiyle işlendiği kaydedildi.

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