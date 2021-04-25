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Dünya Bağdat’ta hastanede felaket! Çok sayıda ölü var
Dünya

Bağdat’ta hastanede felaket! Çok sayıda ölü var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangında 20’ye yakın kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 01:10:00 -
Bağdat’ta hastanede felaket! Çok sayıda ölü var

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kovid-19’a yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 20’ye yakın hasta hayatını kaybetti, onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı bildirildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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