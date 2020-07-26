  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bağdat'ta Haşdi Şabi ve polis güçlerinin bulunduğu askeri üste patlama

Yeniakit Publisher
2020-07-26 19:34:03 -
Bağdat'ta Haşdi Şabi ve polis güçlerinin bulunduğu askeri üste patlama

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Haşdi Şabi ve polis güçlerinin bulunduğu askeri üste iki patlama meydana geldi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat-Hille yolu üzerindeki Sakar Askeri Üssü'nde iki ayrı patlama meydana geldi." denildi.

Açıklamada, patlamaların kaynağına dair bilgi verilmedi.

Bağdat'ın güneybatısındaki askeri üssün çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Haşdi Şabi unsurlarıyla polis güçlerinin kaldığı Sakar Askeri Üssü'ndeki patlama anının görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı