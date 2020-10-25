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Aktüel Bağdat’ta göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma
Aktüel

Bağdat’ta göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma

Yeniakit Publisher
2020-10-25 15:40:12 -
Bağdat’ta göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Tahrir Meydanı çevresinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Bağdat’ın merkezindeki Sinek ve Cumhuriyet Köprülerine çıkıp protesto eylemi gerçekleştiren göstericilerden bazılarının askerlere taş ve molotof kokteyli ile saldırması üzerine çatışma çıktı.

Güvenlik güçleri de köprüler üzerinde bulunan göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

Atılan gaz bombalarının isabet etmesi sonucu yaralanan bazı göstericiler Tahrir Meydanı’ndaki ilk yardım çadırlarına götürüldü.

Tahrir Meydanı ve çevresindeki köprülere asker takviyesi yapıldı.

Iraklı göstericiler, 1 Ekim 2019’da başlayıp 25 Ekim'de zirve yapan gösterilerin birinci yıl dönümü nedeniyle sabah saatlerinde Tahrir Meydanı’na akın etmişti.

Yaklaşık 600 kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Gösteri alanlarına yakın bazı binalara keskin nişancıların yerleştirildiği iddia edilmişti.

2003 sonrası Irak'taki en geniş katılımlı gösteriler olan ve uzun süre devam eden 25 Ekim gösterileri, Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümetin istifasına yol açmıştı.

Mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi, göstericileri öldürenlerin yakalanıp cezalandırılması için komisyon kurulduğunu açıklasa da çalışmalardan henüz sonuç çıkmadı.

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