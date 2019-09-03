0553 313 94 23

Bağcılarlı milli sporcular Fransa’da şampiyon oldu

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli milli sporcuları, Fransa’da düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix Turnuvası’nda şampiyon olarak yurda döndü.

03 Eylül 2019 Salı 10:42
Bağcılarlı milli sporcular Fransa’da şampiyon oldu

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli milli sporcuları, Fransa’da düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix Turnuvası’nda şampiyon olarak yurda döndü.


28-31 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te Dünya Para Atletizm Grand Prix turnuvası gerçekleşti. 14 kişilik Türk Milli takımının kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli Spor Kulübü’nden Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza Doğan yer aldı. Ömer Cantay’ın antrenörlük yaptığı 4 sporcu Charlety Stadyumu’nda zorlu geçen müsabakalarda rakiplerine karşı ter döktü. Tekerlekli sandalye atletizm branşında 400 metre T53 kategorisindeki koşuda Hamide Doğangün birinci olarak altın madalya kazanırken onu takip eden Zeynep Acet de ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


Zübeyde Süpürgeci de 400 metre T54 kategorisinde şampiyon oldu. F46 gülle atma branşında ise Hamza Doğan üçüncü olarak gümüş madalyayı elde etti. Milli sporcular bu başarılarıyla Kasım ayında Dubai’de yapılacak Dünya şampiyonası öncesi moral kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Fransa’dan şampiyon olarak dönen sporcuları tebrik etti. Çağırıcı, “Gençlerimizin başarılarını gördükçe geleceğe olan umudumuz artıyor. İnanıyorum ki Avrupa’da tarih yazan engellilerimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da bu başarılarını sürdürecekler” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis başkanı ve bakanlar Biga güreşlerine davet edildi
    1. Meclis başkanı ve bakanlar Biga..
    2. Alper Yerli Gençlerbirliğispor’a..
    3. Erzurumspor'da yeni transferlerin..
    4. Türkiye ve Ortadoğu yapı sektörü..
    5. Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    6. Galatasaray’dan imza şov
    7. Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının..
    8. Kivi bahçeden 5.5 TL’ye çıkacak
    9. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    10. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    11. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    12. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    13. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    14. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    15. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    16. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    17. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    18. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    19. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    20. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    21. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    22. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    23. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    24. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    25. İşadamları:
    26. "Büyük Çamlıca Camisi bir kültür..
    27. MediaMarkt'tan oyunseverlere büyük..
    28. Muş Belediyesinden örnek davranış
    29. THY'den ucuz bilet kampanyası!
    30. Rize'de heyelan tehlikesi! Evler..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız