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Gündem Bağcılar'da yaşanan cinayetin ardından çarpıcı tweet: Siz değil misiniz Tarkan'ı, Deniz Seki'yi baş tacı yapan?
Gündem

Bağcılar'da yaşanan cinayetin ardından çarpıcı tweet: Siz değil misiniz Tarkan'ı, Deniz Seki'yi baş tacı yapan?

İstanbul-Bağcılar'da yaşanan cinayetin ardından bir sosyal medya kullanıcısından düşündüren bir tweet geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 01:02:00 -
Bağcılar'da yaşanan cinayetin ardından çarpıcı tweet: Siz değil misiniz Tarkan'ı, Deniz Seki'yi baş tacı yapan?

İstanbul-Bağcılar'da, bir şahıs, korkunç şekilde annesini katletti.

Ruh ve sinir hastalıklarından firari olduğu bildirilen şahsın uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Bunun üzerine sosyal medyada uyuşturucu satıcılarına ve içicilerine büyük tepki yağdı.

Tepkiler arasında, uyuşturucu içenleri baş tacı yapanlara karşı paylaşılan ifadeler de dikkat çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, çok düşündüren tweetinde, şunları kaydetti:

"Bin tane tweet okudum. Artık midem bulandı insanların ikiyüzlülüğünden. Siz değil misiniz uyuşturucu içen Tarkan'ı, Yıldız'ı, Deniz Seki'yi, onu bunu hepsini işinize gelince baş tacı yapan.. Uyuşturucunun yuvası PKK'yı bitirmeye çalışan devleti yerden yere vuruyorsunuz! #bagcilar"

İşte o tweet:

 

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