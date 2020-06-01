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Bağcılar'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:19:09 -
Bağcılar'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs'ta 04.00-07.00 arasında ilçede hafif ticari araçlarda bulunan ve "double ekran" olarak tabir edilen cihazların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri ve çevrelerindeki 25 ayrı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi.

Polis, 30 Mayıs'ta şüpheli Muhammer K. (42) ve kardeşi Mümtaz K'yi (40) Merkez Mahallesi'nde yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin araçta beklerken diğerinin hırsızlık yaptığı ve araçla olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammer K. tutuklandı, Mümtaz K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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