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Aktüel

Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan araçta 7 kilo eroin bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:11:41 -
Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan araçta 7 kilo eroin bulundu

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, şüphe üzerine durdurulan araçta 7 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki iki kişinin üzerinde, 7 kilo 785 gram eroin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 490 lira, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki cep telefonu bulundu.

Yapılan araştırma sonucunda, şüphelilerden kendisini Barış Y. olarak tanıtan kişinin, kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı ve gerçek adının Kalo Y. olduğu, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalo Y. ve Hurşit D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, ele geçirilen eroinin sergilendiği stantta, "Şehit Erkan Gökteke anısına" yazısının da olduğu görüldü.

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