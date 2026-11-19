Bağcılar’da sağlık ekiplerini tehdit etmişti! Ambulansa saldıran şüpheli otogarda enselendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bağcılar'da ambulansın önünü keserek araca saldıran ve sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, şehir dışına çıkmak isterken yakalandı.
Göztepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir vakaya müdahale etmek üzere bölgeye gelen ambulansın önü M.K. (42) tarafından kesildi.
Ambulansa saldıran ve sağlık çalışanlarına tehditlerde bulunan şüpheli, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.
Polis ekiplerince başlatılan çalışmada M.K, Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'ndan şehir dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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