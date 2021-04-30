Bağcılar’da Ramazan yine farklı yaşanıyor

Bağcılar Belediyesi’nin “Ramazan Bağcılar’da farklı yaşanır” diyerek 26 yıl önce başlattığı Ramazan-ı Şerif etkinlikleri bu sene de koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze gerçekleşemiyor. Bunun üzerine belediye, pandemi koşullarına uygun bir düzenleme yaparak Ramazan’ın manevi atmosferini ve coşkusunu sunan hizmetleri Bağcılarlılarla buluşturuyor.

400 Yaşlının evi temizlendi

Öncelikle ihtiyaç sahibi, hiç kimsesi olmayan yaşlı kimselere kucak açıldı. Belediye bünyesinde oluşturulan temizlik timi, 400 yaşlının evini baştan aşağı temizleyerek Ramazan ayına hazırladı. Elektrikli süpürgeden halı yıkama makinesine kadar her türlü temizlik donanımına sahip ekipler, hazırlanan plan doğrultusunda evleri ziyaret etti. Evi süpürmekle işe başlayan görevliler, bakıma muhtaç kişilerin çamaşırları ile perdelerini yıkayıp ütüledi. Mutfak, banyo ve odaları baştan aşağı en ince ayrıntısına kadar temizlendikten sonra camlar silinerek günlük temizlik tamamlanmış oldu. Yaşlılar, Ramazan ayını temiz ve güvenli yuvalarında huzurlu bir şekilde geçiriyor.

Gönüllere dokunmak bizi mutlu ediyor

Pandemi koşullarına rağmen rahmet, kardeşlik ayı Ramazan’ı manevi coşkuyla idrak etmeye çalıştıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Özlemle aradığımız eski Ramazanlardan yeni nesil de mahrum kalmasın diye uğraşıyoruz. Yüz yüze yaptığımız programları şimdi online olarak hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Ayrıca her yıl 150 bin aşkın misafirimizi iftar ve sahur saatlerinde gönül soframızda ağırlıyorduk. Şimdi ise aynı hizmeti ayaklarına götürüyoruz. Salgına rağmen Ramazan’ın yardımseverliğin, kardeşliğini ve manevi havasını yakaladığımızı ve gönüllere dokunduğumuzu görmek bizi mutlu ediyor. İnşallah virüsten kurtulduğumuzda önümüzdeki eski Ramazanları tekrar yaşayacağız” dedi.

1400 kişiye sıcak yemek 10 bin kişiye gıda desteği

Her yıl binlerce kişinin ağırlandığı geleneksel toplu iftar yemekleri koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edilince Bağcılar Belediyesi de bu yıl iftar ve sahur yemeklerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına kadar götürüyor. İlçede yaşayan kimsesiz 360 kişi ile iftar ve sahur saatlerinde görev başında olan polis, sağlık görevlisi başta olmak üzere bin 40 kamu personeline sıcak yemekler vakumlu özel paketlerle adreslerine ulaştırılıyor. Bunun yanında maddi geliri olmayan zor durumdaki vatandaşlar da unutulmadı. 10 bin kişinin kapısına kadar içinde kuru gıda bulunan koliler götürüldü.

Her yaşa uygun online kültür programı

Ramazan’ın vazgeçilmezi olan kültürel programlar da her yaş grubu ve her kesime uygun şekilde ayarlandı. Bağcılar Belediyesi sosyal medya hesaplarının üzerinden yayınlanan etkinlikler, her gün saat 14.00’te bir imam hatibin okuduğu mukabeleyle başlıyor. Onu 16.00’da Bağcılar Müftüsü Celal Büyük’ün sohbeti ve 18.00’de Çocuk Tiyatrosu takip ediyor. Çocuklar, Bağcılar Belediyesi Sanat Okulu’nun sahnelediği tiyatro gösterisiyle eğlenceli zaman geçiriyor. Perşembe akşamları ise 22.00’de Kur’an Gecesi düzenleniyor. Her hafta kendi alanında tanınmış bir isim de Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında söyleşiye konuk oluyor.

Sahur devriyesi, şehitler için sahurda toplu dua etti

Bağcılar Belediyesi’nin nostaljiyi yaşatan “Sahur Devriyesi” ekibi, Göztepe Mahallesi’nde Türk bayraklarıyla karşılandı. Sahura kalkan mahalle sakinlerinin de katılımıyla başta Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit olan Bağcılarlı Uzman Çavuş Aygün Çakar olmak üzere tüm şehitler için toplu halde dua edildi. Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl hayata geçirilen “Sahur Devriyesi” programı hem ekran başından hem de sokaktan yoğun destek görüyor. Her gece bir mahalleyi sahura kaldıran devriyenin adresi Göztepe Mahallesi’ydi. Radyocu Onur Sakar’ın sunup yaptığı programın konuğu da meslektaşı Uğur Bozdağ oldu. İkili, meddah ve davulcu eşliğinde Göztepe Mahallesi sokaklarında dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.