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Gündem

Bağcılar'da polisin şehit edilmesiyle ilgili yeni gelişme

Bağcılar'da narkotik polisi Erkan Gökteke'nin şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırganlardan Serdar B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Polis memuru Gökteke'yi şehit eden kişinin ise 17 yaşındaki zanlı olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:10:00 -
Bağcılar'da polisin şehit edilmesiyle ilgili yeni gelişme

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta geçtiğimiz günlerde narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı.

Silahlı saldırı sonucu polis memuru Erkan Gökteke şehit oldu.

Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Serdar B. (19) , O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Serdar B. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

 

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