Bağcılar'da polisimizi şehit eden katil, cezaevinde kendini astı

İstanbul Bağcılar’da polis memuru Erkan Gökteke’nin şehit edildiği bir polis memurunun da yaralanması olayına karışan Kadir A.'nın Maltepe Cezaevi’nde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polis memurunun da yaralanması olayına karışan ve başka bir adam yaralama suçundan da yargılanan Kadir A.'nın Maltepe Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

Polisimizi şehit etmişti

İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz yılın Temmuz ayında polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, sanıklar Serdar Balta ile Kadir A.'yı yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabilecekleri şüphesiyle takip etmişti.

Araçla Serdar Balta'nın yanına gelen polis memurları, araçtan indikleri sırada polis olduklarını söylemişler, bu sırada Serdar Balta belinde taşıdığı tabancayı çıkarıp görevli polis memurlarına ateş açmıştı. Alçak saldırı sonrası polis memurlarından Yunus Nacar yaralanırken Erkan Gökteke ise şehit olmuştu. Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polisin de yaralandığı olayla ilgili yargılanan şüphelilerden yaşı küçük olan Kadir A. geçtiğimiz hafta mahkemenin kararının ardından tahliye edilmişti.

Cezaevinde intihar etti

Kadir A.'nın tahliyesinin ardından 2020 yılında başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından bu hafta içi tekrar tutuklanan Kadir A.'nın götürüldüğü Maltepe Çocuk Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.