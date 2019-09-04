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Bağcılar’da oturan 500 kişi İstanbul Havalimanı’nda istihdam edilecek

İş arayana iş imkanı sağlayan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İstanbul Havalimanı’nda çalışacak 500 kişinin istihdamını sağlayacak.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:21
Bağcılar’da oturan 500 kişi İstanbul Havalimanı’nda istihdam edilecek

İş arayana iş imkanı sağlayan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İstanbul Havalimanı’nda çalışacak 500 kişinin istihdamını sağlayacak. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yapılan mülakata katılan yaklaşık 2 bin kişiden aranan özelliklere uyanlar İstanbul Havalimanı’nda iş başı yapacak.


Kurulduğu 2012 yılından beri iş arayanlara umut olan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, dün yüzlerce kişiyi iş sahibi yapmak için bir program daha gerçekleştirdi. Binsat Holding’in eleman talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran ve kendilerine iş için öz geçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti. Yetkililer tarafından telefonla ulaşılan 18-45 yaş arasında yaklaşık 2 bin kişiye davette bulunuldu.


Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda işveren firma olan Binsat Holding’in insan kaynakları birimi yöneticileriyle iş arayanlar bir araya geldi. Firma sorumluları başvuru yapanların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Kimi çocuklarına bir ekmek götürebilmek kimi de geleceğini kuracağı parayı kazanmak için mülakatta ter döktü. İncelemenin ardından aranan kriterlere ve şartlara uyan 500 kişi İstanbul Havalimanı’nda görevlendirilecek.



"12 aylık süreçte Bağcılar Belediyesi olarak 880 kişiyi işe yerleştirdik"


Kariyer Merkezi sayesinde iş yükünün azaltıldığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İş arayanları istihdam ettiğimiz Kariyer Merkezimiz güzel sonuçlar alıyor. 2018 Mayıs ayı ile 2019 Mayıs ayı arasındaki 12 aylık süreçte Bağcılar Belediyesi olarak 880 kişiyi işe yerleştirdik. Bu sayede hem eleman arayan firmaların talepleri karşılandı hem de işsiz vatandaşlar iş sahibi oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:21
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