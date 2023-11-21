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Yerel Bağcılar’da korkutan yangın
Yerel

Bağcılar’da korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-11-21 11:44:00 -

Bağcılar’da beş katlı bir binanın bodrum katında bulunan sünger deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Bağcılar Yenimahalle Dökümcüler Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir binanın bodrum katında sabah saatlerinde meydana geldi. Sünger deposu olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, sünger ve hammaddelerin yanmasıyla kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üst katlar da bulunan tekstil atölyelerinin yangın başlar başlamaz tahliye edilmesi ise olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun duman bulunan işyerine müdahale etmekte güçlük yaşarken dışarı da bulunan bir panoya binanın krokisi çizilerek müdahale planı yapıldı. Yangın uzun süren çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alındı.

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