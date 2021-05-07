Bağcılar’da hangi semt pazarı kurulacak? Bağcılar’da açık olan pazar yerleri hangileri?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanmada 8 ve 15 Mayıs’ta semt pazar yerlerinin açık açık olacağı İçişleri Başkanlığı genelgesi ile duyuruldu. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası İstanbul’da tam kapanmada 8 ve 15 Mayıs’ta kurulacak semt pazar yerlerini açıkladı. Peki Bağcılar’da hangi semt pazarı kurulacak? Bağcılar’da açık olan pazar yerleri hangileri? Cumartesi günü Bağcılar’da semt pazarları açık mı? Cumartesi günü Bağcılar’da hangi pazarlar açık olacak? İşte detaylar…
Tam kapanmada 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapacak pazar yerlerinin kurulacağı mahalleler belli oldu. Peki, Bağcılar’da nerelerde pazarlar kurulacak? İşte cumartesi günü Bağcılar’da semt pazarı kurulacak yerler...
Bağcılar’da kurulacak semt pazar yerleri hangileri?
Fevziçakmak Çarşamba Pazarı,
Çınar Mahallesi Perşembe Pazarı,
Demirkapı Cuma Pazarı,
Yıldıztepe Cuma Pazarı,
Evren Cumartesi Pazarı,
Yüzyıl Cumartesi Pazarı,
Göztepe Cumartesi Pazarı,
Barbaros Cumartesi Pazarı,
Yavuzselim Cumartesi Pazarı,
Güneşli Pazar Pazarı.