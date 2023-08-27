Bağcılar'da halı sahada silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Güneşli Mahallesi 1245 Sokak üzerinde bulunan Halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı saha maçı yapan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Maçın bitmesiyle birlikte soyunma odalarına taşan tartışmada karşı gruptan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit C. başına, Batuhan Y. B. ise baldırına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anında soyunma odasında bulunan Ahmet H. Y. ise olay nedeniyle şoka girdi ve dili tutuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri halı saha çevresinde geniş güvelik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Mücahit C.'nin yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenilirken baldırına isabet kurşunla yaralanan Batuhan Y. B.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anında şoka giren ve dili tutulduğu belirtilen Ahmet H. Y. nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, halı saha ve soyunma odasında incelemelerde bulunurken, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA