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Bağcılar'da dükkan yangını

Hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan bir dükkanda çıkan yangın, büyük çapta hasara yol açtı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:20
Bağcılar'da dükkan yangını

Bağcılar'da hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın ilk 2 katında bulunan bir dükkanda yangın çıktı.

Dükkanın sahibi Ramazan Özdemir, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kocasinan ve Sefaköy itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu söndürülen yangında büyük çapta hasar oluştu.

Özdemir, yangının elektrik kontağından çıktığını ve müşterisinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekiplerini çağırdığını belirterek, "500 bin liraya yakın kaybım var." dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:20
  1. Bağcılar
  2. 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi
  3. itfaiye ekipleri
  4. Sefaköy itfaiye ekipleri
  5. Kocasinan itfaiye ekipleri

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