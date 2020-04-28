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Aktüel

Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı

2020-04-28 13:30:46 -
Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir evde parti düzenleyerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal eden 10 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'ndeki bir evde parti verildiği ve partiye katılan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan 2'si kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilere, Kovid-19'la mücadele tedbirlerini ihlalden toplam 31 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.


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