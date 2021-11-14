Bağcılar'da bir binada patlama
İstanbul-Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi.
İstanbul-Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Barbaros Mahallesi 203. Sokak'ta, üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yolu trafiğe kapatan polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Binadan çevreye yayılan parçaların belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. İGDAŞ ekipleri de binada incelemelerde bulundu.
Gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan patlama anı, bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın ardından binadan çevreye toz ve beton parçalarının dağıldığı görülüyor.
Polisin başlattığı soruşturma kapsamında, patlamanın yaşandığı dairenin sahibinin oğlu M.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelinin, daha önce ailesiyle sorun yaşadığına ilişkin poliste kaydının olduğu belirlendi.
M.Ç'nin saat 07.00'de söz konusu daireye geldiği, bir süre sonra buradan ayrıldığı belirlendi. Patlamanın şüphelinin daireden ayrılmasından yaklaşık 1 saat sonra meydana geldiği tespit edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, patlamanın düzenekle gerçekleştirilmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.